Tallinn kavatseb Tartu maantee trammikoridori haljastada muruga

Tallinna linnatranspordi ameti kuulutas esmaspäeval välja projekteerimis- ja ehitushanke, et rajada Tartu maantee Lubja ja Pronksi tänava vahelise lõigu trammikoridorile haljasala. Projekti käigus asendatakse umbes ühe kilomeetri ulatuses trammirööbaste ümbruses olev kivisillutis murukärjega.

Järvan andis sotsiaalmeedias teada, et saatis juba enne kohalikke valimisi ametliku kirja Tallinna linnatranspordi ameti juhatuse esimehele, kus uuris, kas Tartu maantee trammitee alune sillutis on võimalik asendada haljasalaga.

"Sain ka ametliku vastuse. Jah - trammirööbaste ümbrus on võimalik muuta haljasalaks. Selle maksumus oleks ligikaudu 320 000 eurot pluss käibemaks," lausus Järvan.

ERR kirjutas eelmisel aastal, et sillutis Tartu maantee trammitee all on murenenud ja ohustab möödakäijaid sillutisetükkide ja tolmuga. Samuti on Tartu maantee kõrghaljastuseta tänavalõigud suvel kuumade ilmadega jalakäijatele ebamugavad.

Tartu maantee kesklinna lõigu laiendus ja nn Tartu maantee läbimurre rajati nullindate aastate algul toonaste ehituspõhimõtete järgi. Trammitee alust sillutist, mis on omakorda rajatud munakiviteele, on hiljem jooksvalt parandatud, kuid see mureneb väga kiiresti.

Tartu maantee asub ka Tallinna rattateede põhivõrgus, mis eeldab, et sinna tuleks rajada ka muust liiklusest eraldiseisvad rattateed.