X!

Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

Eesti
Venemaa kodaniku Andrei Žuravljovi väljasaatmine.
Venemaa kodaniku Andrei Žuravljovi väljasaatmine.
Eesti

Kaitsepolitseiamet teatas neljapäeval, et saatis riigist välja Vene kodaniku, kes plaanis Eesti-vastast tegevust.

Politsei saatis kapo ettepanekul Eestist välja Venemaa kodaniku Andrei Žuravljovi, keda Venemaa plaanis kasutada luureinfo kogumiseks. Taoline tegevus on osa hübriidrünnaku ettevalmistamisest, teatas kapo sotsiaalmeedia vahendusel.

"Ära mine õnge ja anna meile teada, kui oled Venemaalt sarnase tööpakkumise saanud," lisas kapo.

Eesti on viimastel kuudel korduvalt kahjulikus tegevuses kahtlustatavaid Vene kodanikke riigist välja saatnud.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:03

Pentagoni poliitikajuht: NATO põhinegu partnerlusel, mitte sõltuvusel

13:02

Mullu kasvas maksude laekumine 1,5 miljardi euro võrra Uuendatud

13:00

Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

12:55

TÄNA OTSE | Läti hokimehed kohtuvad avamängus ameeriklastega

12:50

Ka Rootsis on elekter oluliselt kallinenud

12:38

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

12:35

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

12:30

Reedel liigub lumesadu lõunast põhja poole

12:30

Raadiouudised (12.02.2026 12:00:00)

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu kunstimuuseumi külaliste eest varjatud kohtades

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11.02

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

06:44

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

11.02

Vseviov: ei saa nii, et pool orkestrit mängib Mozartit ja teine pool Bachi

12:38

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:55

TÄNA OTSE | Läti hokimehed kohtuvad avamängus ameeriklastega

12:18

Spordimuuseumi kogud. Olümpiavõitja Ants Antsoni uhke kasukas

12:10

VAATA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit Uuendatud

11:55

TÄNA OTSE | Staaridest kubisev Kanada jäähokikoondis alustab kullajahti

loe: kultuur

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

11:34

Galerii: Urve Küttner avas juubelinäituse "Femme Fatale'ist feminismini"

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

09:46

Otse kell 19: Muuseumirottide auhinnatseremoonia Ukuaru muusikamajas

loe: eeter

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu kunstimuuseumi külaliste eest varjatud kohtades

11:22

Sportida võib südamerikke kiuste

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

09:49

Eesti Laulu ankeet. Clicherik ja Mäx

Raadiouudised

10:20

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid asuvad majandusmuresid arutama

10:10

Gripp levib praegu hoogsalt

10:00

Päeval tuleb kuni kümme külmakraadi

09:30

Raadiouudised (12.02.2026 09:00:00)

00:25

Päevakaja (11.02.2026 18:00:00)

00:25

Piirissaarde ametlikku jääteed ei rajata

00:25

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

00:25

Tänavune Tartu Maraton toimub tavapikkuses ja traditsioonilisel marsruudil

00:25

Lennundusmuuseumi asutaja soovib riigilt püsirahastust

00:20

Ida-Virumaal ollakse kimpus suurte kortermajade renoveerimisega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo