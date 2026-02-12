Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

Kaitsepolitseiamet teatas neljapäeval, et saatis riigist välja Vene kodaniku, kes plaanis Eesti-vastast tegevust.

Politsei saatis kapo ettepanekul Eestist välja Venemaa kodaniku Andrei Žuravljovi, keda Venemaa plaanis kasutada luureinfo kogumiseks. Taoline tegevus on osa hübriidrünnaku ettevalmistamisest, teatas kapo sotsiaalmeedia vahendusel.

"Ära mine õnge ja anna meile teada, kui oled Venemaalt sarnase tööpakkumise saanud," lisas kapo.

Eesti on viimastel kuudel korduvalt kahjulikus tegevuses kahtlustatavaid Vene kodanikke riigist välja saatnud.