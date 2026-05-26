Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

Vene lipp teisel pool Narva jõge. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin allkirjastas esmaspäeval seaduse, mis lubab tal Vene kodanike õiguste kaitsmise ettekäändel Vene relvajõude teistesse riikidesse saata.

Venemaa Riigiduuma võttis 13. mail teisel ja kolmandal lugemisel vastu Venemaa kaitseministeeriumi koostatud Venemaa kodakondsusseaduse ja kaitseseaduse muudatused, mis annavad seadusliku aluse relvajõudude kasutamiseks ekstraterritoriaalselt Venemaa kodanike kaitsmise ettekäändel nende vahistamise, kinnipidamise, kriminaalsüüdistuse esitamise või muude õiguslike toimingute korral välismaal. Seaduseelnõu kehtib välisriikide kohtute ja rahvusvaheliste õigusorganite otsuste kohta, mille jurisdiktsiooni Moskva ei tunnusta.

Venemaa Föderatsiooninõukogu kaitse- ja julgeolekukomitee arvamuses on öeldud, et sellistel juhtudel "võivad Venemaa Föderatsiooni relvajõud olla kaasatud" Venemaa kodanike "kaitsmiseks", kui Venemaa valitseja nii otsustab.

Lisaks on Venemaa riigiasutused kohustatud pärast Putini otsust võtma asjakohaseid meetmeid selliste kodanike kaitsmiseks oma volituste piires.

Seadus on avaldatud Venemaa ametlikus õigusteabe portaalis. See jõustub 10 päeva pärast ametlikku avaldamist.

ERR on varem kajastanud kommentaare, mille kohaselt loob seadus laiemad võimalused Vene agressiooni laiendamiseks välismaal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Ukrainska Pravda, Interfax

