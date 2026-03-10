X!

"Impulss": ka ääremaa raskustes korteriühistud saab tegutsema panna

Eesti
Foto: Olev Kenk/ERR
Eesti

Lääne-Virumaal Kundas elavat elamute haldurit Kairi Raudbergi võib liialdamata pidada korteriühistute kaitseingliks. Ta on tõestanud, kuidas ka ääremaal ja võlgades siplevad korterühistud saab tegutsema panna. Veelgi enam, tänu Raudbergile saadeti hingusele kogu riigis kehtiv ebaõiglane süsteem, selgub seekordsest "Impulsist".

Kõik algas juba 2013. aastal, mil Kundas aadressil Pargi 8 asuv korteriühistu soovis Kredexi toetuse abil maja renoveerida. Raudberg oli aasta varem samas linnas viinud Kredexi toel läbi Lääne-Virumaa esimese tervikliku kortermaja rekonstrueerimise ning soovis nüüd sama korda saata ka Pargi 8 ühistuga. Kuid üsna pea sai selgeks, et asjad ei lähe nii ludinal kui esimese majaga.

"Me jõudsime dokumendid varem valmis, kui võlglastest saime lahti ja me ei saanud laenu tol korral ja meil jäid kõik ootele. Meil olid paar kadunud võlglast, keda ei olnud võimalik kusagilt kätte saada. Pank ei andnud laenu ja meil jäid sahtlisse need dokumendid," kirjeldas Raudberg.

Võlglastest lahti saamiseks ja reservide kogumiseks läks aega ligi kümme aastat. Lõpuks oli 2024. aasta sügiseks Raudberg kõik murekohad lahendanud ja taas valmis renoveerimiseks raha taotlema, nüüd juba Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest (EISA). Tol ajal oli see protsess justkui spordivõistlus. Taotlusvooru avamise kuupäeval kell 10 hakkasid kõikide ühistute esindajad oma andmeid palavikulise kiirusega süsteemi sisestama. Rahvakeeli nimetati seda nobedate näppude vooruks.

"Mina siis loomulikult logisin kell 9.46 sinna sisse, aga ei saanud sisse logida, sest oli teade, et piirati kasutajate arvu. /--/ Ja muretsemiseks ei ole põhjust. See oli nagu kõige kummalisem. Mõtlesin, et okei, kui riik ütleb, et muretsemiseks pole põhjust, siis ma ei muretse, aga ma kogu aeg uuendasin seda lehekülge, et saada sinna sisse, kui vähegi võimalus tekib," meenutas Raudberg.

Raudberg klõpsis saiti, kuni kell lõi 10.26 ning ta hakkas andmeid sisestama.

"Mul oli kõik väga hästi ette valmistatud, ma olin teinud eeltöö ära: praktiliselt mul olid jagatavad lingid, kõik need dokumentide kohad, kus ma jagasin ainult linke ja ma sain ruttu edasi. Mul õnnestus teha see 15 minutiga ära ja praktiliselt, kui ma 10.26  alustasin selle taotluse esitamist, siis 10.43 oli tehtud, aga üleval oli juba teade, et olen hilinenud."

Nii sel korral  jäigi: taotlusvoor sai mõne hetkega täis ja Pargi 8 jäi elanike suureks pettumuseks jälle toetusest ilma. Ent Tartu Ülikoolis juurat õppiv Raudberg sai tänu riigiõiguse loengutele aru, et EISA tegevus on ebaseaduslik. Ta esitas vaide, mis jäeti rahuldamata ning läks seejärel juba riigi vastu kohtusse.

"Seal olid põhiõiguslikud rikkumised, tegelikult, ja ettevõtluse piiramine, võrdse kohtlemise keeld ja nii edasi," märkis Raudberg.

Raudbergi ristikäik ühe räämas Kunda kortermaja nimel oli aga ootamatult edukas, sest eelmise aasta mais teatas EISA, et loobub n-ö nobedate näppude voorust ning kolm kuud hiljem augustis rahuldas ka Pargi 8 vaide.

"Kaks päeva enne seda, kui neil oli tähtaeg esitada kohtule meie kaebusele vastus, nad andsid tegelikult meile teada, et nad rahuldavad kogu meie nõude. Nii et nad ei vastanudki kohtusse, lasid jälle tähtaja lõpuni ja siis järsku leidsid raha, et meile siiski eraldada tulevikus seda toetust," tõdes tarmukas naine.

Maja ootab neil päevil kannatamatult ehitajaid, sest märtsi teises pooles hakatakse juba tellinguid püsti panema ning kortermaja pikk saaga saab loodetavasti kauni lõpu. Ametnikud ei ütle otsesõnu, et just Raudbergi tegevus oli see, mis senise süsteemi hingusele saatis. Ent korteriühistute liit ehk kolleegid premeerisid teda eelmise aasta oktoobris aasta korteriühistu juhi tiitliga.

"Nendel on ka hea meel, et nobedate näppude voor kadus. Aga on ilmnenud juba uued probleemid uute tingimustega. /--/ Keskküttega majadele on need tingimused tõesti head, aga nüüd tulevad need teised majad, kellel ei ole keskkütet. Et nüüd ei ole võrdsed tingimused nende jaoks," rääkis Raudberg.

Ehk Raudbergi hinnangul on küll EISA uued tingimused paremad kui varem, ent osa korteriühistuid on sattunud vihma käest räästa alla, sest neil ei ole keskkütet või on nad aastate jooksul maja veidi kõpitsenud, et toatemperatuuri tõsta. Üks selline on Rakvere külje all Tõrmas asuv endine karusnahafarmi tööliste elamu. Majas elava proua Urve sõnul ehitati see 1970. aastal ning lisaks tellistele eraldab tube väljas paukuvast pakasest vaid seinte vahele puistatud saepuru.

"Muret on palju. Majal on kivisein, kiviseinte sees ei ole mingisugust soojustust telliskivis. Kes siin remonti tegi, siis toas vaatas telliskivi vahelt läbi õue," kirjeldas Urve.

Tol ajal oli see tavaline ning probleeme ei valmistanud, sest majas oli keskküte, mis huugas täisvõimsusel. Aga elektriküte osutus kalliks ning mitu majaelanikku ehitas endale puitküttega ahju või läks pelletite peale, hiljem tulid ka õhksoojuspumbad. Maja on aga endiselt külm ja jahedale hingusele vaatamata küttearved kosmilised.

"Siin viimane jaanuaris oli 30 ruutmeetri pealt 300 euri ja kellel 200," rääkis Urve.

Kuid hoolimata sellest on majal lootust EISA-lt toetust saada üsna väike. Probleemid jaotuvad kaheks. Esiteks on nad ise ehitanud endale küttesüsteemid, mis muudavad maja paberil energiaefektiivsemaks hoolimata sellest, et ka köetud korterites ulub külm tuul

Teisalt on mõned korterid tühjad, sest maja on renoveerimata ja külm. Aga EISA arvutuses võetakse arvesse kogu maja pindala ja ka tühjade korterite nullilähedast energiakulu, mis pöörab arvutuse pea peale.

Raudberg näitas "Impulsile" olukorra ilmestamiseks ka teist kortermaja samuti Rakvere külje all Piira külas. Selle elanikud otsustasid rohkem kui kümme aasta tagasi majas mõned pisemad tööd ise ära teha, et tuba saaks veidigi soojem. Raudbergi sõnul tekitas see agarus olukorra, kus korteriühistu lootus toetust saada on sisuliselt nullilähedane.

"Tehti midagi ära. Nüüd maksab see kõik endale kätte tänu sellele, et nüüd on energiamärgise alusel selle nii-öelda toetuse taotlemine, siis tõesti see maja natukene on ennast karistanud sellega, et tegi ikkagist kümme aastat tagasi midagi ära," kirjeldas Raudberg absurdihõngulist olukorda.

Ka raha jagav EISA nentis, et tingimused võivad seada mõned majad ebasoodsasse seisu.

"Jah, kui on mingisuguseid töid varasemalt ära tehtud, siis ta võib seada  pingerea mõttes selle konkreetse elamu nii-öelda halvemasse olukorda, aga ta ei välista kindlasti selle toetuse saamist. See juba sõltub selles konkreetses voorus selle ühistu energiatarvest," ütles EISA korterelamute teenuste juht Tanel Vain.

Raudbergi sõnul on nad juba Lääne-Virumaa halduritega koos andmed kokku pannud ja teab, et Piira küla majal lootust toetust saada siiski pole. EISA sõnul vaatavad nemad maja kui tervikut.

"Korterelamu on ikkagi üks tervik. Taotluse tingimused näevad ette, et korterelamu peab olema kasutuses ja energiatarve siis on ka elamupõhine, ta ei ole korteripõhine. Antud juhul on toetuse saamine seotud korterelamu energia kasutamisega ehk mida suurem on energiatarve, seda suurema tõenäosusega korterelamu ka toetust saab," lisas Vain.

Kuid probleemi tuum on Taniel Vainu hinnangul mujal. Nimelt on renoveerimistaotluse soove igal aastal mitu korda rohkem kui raha, mida jagatakse. Ning ükskõik, kuidas valik kukub, kellelgi jääb ikkagi rusikas taskusse.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:17

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

14:57

Läti aastane hinnatõus oli veebruaris 2,3 protsenti

14:51

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

14:40

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

14:38

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

14:35

Fotografiska uuel näitusel rullub lahti Läti argipäev

14:31

Eero Vasar: kas eestlust saadab Tammsaare fenomen?

14:24

Kell 20 "Impulsis": Kalm, Leis, Jaadla, Kiivet kortermajade renoveerimisest

14:22

"Impulss": ka ääremaa raskustes korteriühistud saab tegutsema panna

14:21

Arvustus. Semperi kontsert-infotunnis pandi esikohale mõtted, mitte kujundid

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

07:56

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

11:24

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös

09.03

Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Halduskohus: täpse seaduseta ei tohi riik pangakontot näha küsida

09.03

Reisijuht: võib öelda, et Kuubal valitseb kleptokraatia

ilmateade

loe: sport

15:17

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

14:40

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

14:01

Glinka sai Prantsusmaal valusa kaotuse, Neel kaotas Indian Wellsi turniiril

13:28

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

loe: kultuur

14:35

Fotografiska uuel näitusel rullub lahti Läti argipäev

14:21

Arvustus. Semperi kontsert-infotunnis pandi esikohale mõtted, mitte kujundid

13:55

EKKM tähistab 20. hooaega juubelitrükise ja -näitusega

13:37

Tänavusel Beach Grind festivalil esinevad Afrojack, Robin Schulz, Tommy Cash jt

loe: eeter

13:49

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

12:25

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

12:06

Ekspert: tehisaru kaotab igas vallas pigem rutiinseid töökohti

12:03

Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

12:00

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

12:00

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

12:00

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

11:55

Trump: sõda Iraanis võib lõppeda, kuid USA võib ka kaugemale minna

09:30

Raadiouudised (10.03.2026 09:00:00)

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

09.03

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo