X!

Omavalitsused peavad ise tagama ühendused Rail Balticu peatustega

Eesti
Rail Balticu terminali ehitamine Ülemistel.
Rail Balticu terminali ehitamine Ülemistel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Mõned aastaid tagasi paika pandud Rail Balticu trassi kohalikest peatustest jäävad suurematest asulatest eemale. Ühenduste tagamise ja peatuste ümbruste arendamisega tuleb nüüd hakata tegelema kohalikel omavalitsustel.

Rail Balticu trassile tuleb 12 kohalikku peatust ja need on paika pandud juba aastaid tagasi. Osa neist tuleb suurematest asulatest eemale. Üks selline on Pärnumaale tulev Häädemeeste peatus.

"Ühtepidi on väga hea, et Häädemeeste valla territooriumile see peatus tuleb, et on vähemalt võimalik peale ja maha saada. Kui aga asukohta mõelda, siis see koht on natukene metsade vahel, kus kahjuks seda rahvast ei ole ja juurdepääsetavus ei ole kõige lihtsam," ütles Häädemeeste vallavanem Ain Järvesaar.

Häädemeeste alevikust jääb peatus ligi 15 kilomeetri kaugusele.

"Sinna on päris palju maad ja praegustes arengukavades kuskil ei ole veel ette nähtud mingeid kergliiklusteid ja juurdepääsetavusi," ütles Järvesaar.

Omavalitsused said peatuste asukohti otsustades kaasa rääkida ja jaama valmides antakse see üle just omavalitsustele. Olgu asustusele lähemal või kaugemal, omavalitsuse ülesanne on peatus tööle saada.

"Kas nähakse ette ühendusi olemasoleva asulaskonnaga, hakatakse planeerima lähedale muid funktsioone, on ta siis elamuarendus, on ta töökohtade loomine, et see suuresti on kohalike kogukondade käes," lausus Rail Baltic Estonia vanemprojektijuht Rauno Lee.

Lee sõnul pole kiirrongil võimalik igal pool asulast läbi sõita, sest kannataks kiirus ja ka mõju asustustele oleks suurem. Tema sõnul areneb juba praegu väga hästi Kohila peatuse ümbrus, aga ka näiteks Pärnumaal asuv Kaisma peatus.

"Me oleme algatanud detailplaneeringumenetluse lähestikku ridaelamubokside rajamiseks ehk tegelikult Rail Balticu peatuse juures saaks siis 20 pere tulevikus selle planeeringu alusel omale uue elamiskoha," sõnas Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit.

Lee sõnul ütleb Eesti 2050 üleriigiline planeering, et Eesti asustuse selgroog on raudtee ja raudteejamaade ümbruse asulad on eelisarendatud.

"Ajalooliselt on tõsiasi, et sinna, kuhu on tulnud raudtee, kohalik jaam ja peatus, tuleb ka areng ehk kutsun üles kohalikke kogukondi mõtlema lahtise peaga, et võtta kohalikest peatustest kõik viimnegi välja," ütles Lee, lisades, et Häädemeeste vald ei peaks muretsema, et neil peatus praegu metsa sees on, sest küll jõuab areng ka sinna.

Lee sõnul algavad esimesed kohalike peatuste ehitustööd tõenäoliselt juba sel aastal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:43

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

18:40

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

18:40

Omavalitsused peavad ise tagama ühendused Rail Balticu peatustega

18:35

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha

18:00

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

18:00

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

18:00

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

17:53

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

17:20

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

15:23

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

07:56

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

14:08

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

09.03

Reisijuht: võib öelda, et Kuubal valitseb kleptokraatia

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

14:38

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

09:25

Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

ilmateade

loe: sport

18:35

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha

17:53

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

17:09

Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

loe: kultuur

18:43

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

17:20

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

17:13

Riste Sofie Käär: üritan silmi imelike asjade osas lahti hoida

15:54

Lastekirjanduse keskus kuulutas välja 2025. aasta parimad laste- ja noorteraamatud

loe: eeter

13:49

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

12:25

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

12:06

Ekspert: tehisaru kaotab igas vallas pigem rutiinseid töökohti

12:03

Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (10.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

12:00

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

12:00

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

12:00

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

11:55

Trump: sõda Iraanis võib lõppeda, kuid USA võib ka kaugemale minna

09:30

Raadiouudised (10.03.2026 09:00:00)

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo