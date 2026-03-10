Mõttekoja Praxis uueks juhiks sai Eve Mägi

Eve Mägi on alates 2009. aastast töötanud Praxises hariduspoliitika alal, osaledes erinevates uuringuprojektides eksperdi, analüütiku ja hindajana.

Hariduseksperdina on Mägil pikaajalised kogemused üle-eestilise sihtrühmaga kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute teostamisel. Ta on osalenud mitmetes valdkondade ülestes projektides. Üldharidusvaldkonnas on tal kogemus keskhariduse lõpetajate karjäärivalikute, õppenõustamise ja mitmekultuurilise hariduse teemadel, samuti õppekavaarenduses. Praxise eksperdina on ta aktiivselt osalenud ka rändetaustaga laste haridusega tegelevas rahvusvahelise võrgustiku SIRIUS töös.

2025. aasta detsembris teatas mõttekoda Praxis, et otsib korralise konkursiga uut juhti. Endine juht Urmo Kübar pidas toona tõenäoliseks, et soovib uuesti ametikohale kandideerida.

"Praxise põhikirjas on sätestatud, et iga viie aasta tagant toimub uus avalik konkurss tegevjuhi kohale. Minu ametiaeg saab läbi märtsis ja on võimalik, et kandideerin uuesti. Kuid tegemist on ikka päris konkursiga, mitte lepingu pikendamise formaalsusega," ütles Kübar ERR-ile detsembris.