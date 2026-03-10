X!

Kolmapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 12 kraadini

Raekoja plats
Raekoja plats Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Saabuval ööl ulatub Eesti kohale Musta mere ääres pesitseva kõrgrõhkkonna serv. Taevas on enamasti selge, vaid mõnes kohas tekib udu. Päeval jõuab Atlandilt Islandi lähistele uus madalrõhkkond, mis servaga üle Läänemere laieneb. Edelavoolus lisandub niiskust, päeval pilvisus tiheneb ning õhtupoolikul võib Lääne-Eestis vihma tulla.

Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kuid paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni 2 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas valdavalt selge ja ilm sajuta. Paiguti võib aga udu olla. Tuul puhub edelast ja lõunast 2-7, rannikul kuni 10 m/s ning õhutemperatuur on -1 kuni 2 kraadi.

Päeval saartelt alates pilvisus tiheneb ning õhtupoolikul sajab Lääne-Eestis mõnel pool ka vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, saarte rannikul iiliti 13 m/s. Sooja on 5 kuni 10, Kagu-Eestis kuni 12 kraadi, kuid tuulepealsel rannikul vaid 1 kuni 3 kraadi.

Neljapäev tuleb vahelduva pilvisusega. Päeval sajab kohati vihma ning õhtul tekib paiguti udu. Reedel taevas taas selgineb ning päev möödub olulise sajuta. Samal kursil tuleb ka laupäeva hommikupoolik. Pärastlõunal aga pilvisus saartelt alates tiheneb ning Eesti lääneosas muutub ilm vihmaseks. Pühapäeval on taevas muutlik ning sajuala katab Kesk- ja Ida-Eestit, kusjuures Virumaal võib vihma sekka ka lörtsi tulla.

Laupäevani on õhutemperatuur meil tõusutrendis - sooja on neljapäeval keskmiselt 8, reedel 10 ning laupäeval 12 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

