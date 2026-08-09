Esmaspäeval on soe ja sajuta ilm

Esmaspäeval nihkub kõrgrõhuala kaugemale itta ja Skandinaaviast laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere Baltimaade kohale. Öö tuleb meil sajuta, päeval aga jõuavad merelt Lääne-Eestisse vihmahood, mis ida suunal üle mandri levivad. Ilm on soe, kuid tuuline ning mõnel pool võib olla ka äikest.

Saabuv öö tuleb selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub lõunakaarest 2-8, rannikul 4-10, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, rannikul iiliti 14 m/s. Sooja on hommikul 15 kuni 19 kraadi.

Kui ennelõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega, sajuta ilm, siis pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuavad vihmahood, mis levivad ida suunas, jõudes õhtuks Ida-Eestisse. Mõnel pool võib olla ka äikest. Tuul puhub valdavalt lõunast 5-12, iiliti 15, rannikul kuni 18 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ning nõrgeneb. Sooja on oodata 21 kuni 26, rannikul kuni 19 kraadi.

Õhtul on taevas enamasti pilves. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, iiliti 15 m/s ning sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Kui teisipäev tuleb tuuline, muutliku taeva, hoovihmade ja äikesega, siis kolmapäevast hakkab ilm rahunema. Pilvisus on vähene ja vahelduv ning hoovihma rabistab vaid kohati. Sooja on teisipäeval keskmiselt 19 ning kolmapäeval 18 kraadi. Neljapäevaks on praeguste prognooside kohaselt oodata päikeselist ja sajuta ilma. Temperatuuri keskmine jääb aga sellest hoolimata tagasihoidlikult 19 kraadi juurde. Reedel on pilvisus taas vähene ja vahelduv ning esineb ka üksikuid sajuhooge. Sooja on oodata 18 kuni 23 kraadi.