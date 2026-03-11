Otse kell 11: riigikogu arutelu "Miks meil lapsi ei ole?"

Riigikogu perede ja demograafia toetusrühm korraldab täna riigikogus konverentsi "Miks meil lapsi ei ole?" Kell 11 algavat konverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Konverents käsitleb Eestit tabanud rahvastikukriisi majanduse, väärtuste ja peresuhete vaatenurgast, otsides võimalusi pere loomist, laste kasvatamist ja rahva järelkasvu toetava keskkonna loomiseks.

Konverentsi avaettekande esitab rahvastikuteaduste professor Allan Puur, kes käsitleb Eesti demograafilise olukorra hinnanguid ning nende muutumist ajas. Eesti peretoetuste ja perepoliitika hetkeseisust annab ülevaate sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Helen Meumers, rahvastikukriisi kultuurilisi ja väärtustest tulenevaid põhjuseid käsitleb kirjandusteadlane Maarja Vaino. Geograaf Anneli Kährik arutleb, kuidas mõjutab sündimust kodu hind, majanduslikke mõjusid käsitlevad majandustegelased Indrek Neivelt ja Heido Vitsur, perekonna ja lähisuhete rolli käsitleb keeleteadlane, Postimehe arvamustoimetaja Martin Ehala ning konverentsi lõpetab rahvastikuteadlane Mark Gortfelder, kes käsitleb väärtusnihkeid Eesti ühiskonnas.

Konverentsi kava

11.–11.05 sissejuhatus moderaator Marko Pomerantsilt

11.05–11.10 Lea Danilson-Järg (Isamaa), perede ja demograafia riigikogu toetusrühma tervitus

11.10–11.30 rahvastikuteadlane Allan Puur, "Kuidas Eesti rahvastiku nüüdisolukorda hinnata?"

11.30–11.50 sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Helen Meumers, "Laste ja perede toetamine Eestis: olukord ja suunad"

11.50–12.10 kirjandusteadlane Maarja Vaino, "Kuidas mõjutab emaduse olemust selle mõiste kaaperdamine?"

12.10–12.30 geograaf Anneli Kährik, "Eluasemepoliitika kui rahvastikupoliitika: kas Eesti sündimus sõltub kodu hinnast?"

12.30–12.50 Paus

12.50 –13.10 majandustegelane Indrek Neivelt, "Mida võib tähendada elanike arvu vähenemine kümnendiku või veerandi võrra Eesti majandusele?"

13.10–13.30 majandustegelane Heido Vitsur, "Lootus saab kaduda ainult siis kui ei hoolita."

13.30–13.50 keeleteadlane Martin Ehala, "Kui enam pole ühtset normatiivset peremudelit, tuleb õppida kestlikku armastust"

13.50–14.10 rahvastikuteadlane Mark Gortfelder, "Väärtusnihe ja selle mõju sündimusele ning rahvastikupoliitikale"