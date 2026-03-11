Hormuzi väinas said kolm kaubalaeva mürskudega pihta

Laevaliiklus kitsas väinas on peaaegu täielikult seiskunud pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid 28. veebruaril rünnakuid Iraani vastu.

Olukord on häirinud ligi viiendiku maailma naftatarnetest ning viinud toornafta hinnad tasemele, mida pole nähtud 2022. aastast saadik.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi hoiatas, et rünnaku sihtmärgiks on kõik väina läbivad laevad.

USA president Donald Trump lubas rünnakuid Iraani vastu hoogustada, kui meretee tõkestamine jätkub.

Tai lipu all sõitev puistlastilaev Mayuree Naree sai kolmapäeval väina läbimisel pihta kahe tundmatu päritoluga mürsuga, mis põhjustasid tulekahju ja kahjustasid masinaruumi, teatas laeva käitaja Precious Shipping.

"Kolm meeskonnaliiget on teadmata kadunud ja viibivad usutavasti lõksus masinaruumis," seisis ettevõtte avalduses. "Teeme koostööd asjakohaste ametiasutustega, et mehed päästa."

Ülejäänud 20 meeskonnaliiget evakueeriti turvaliselt Omaani rannikule.

Tai mereväe edastatud fotodel on näha laeva ahtrist tõusvat suitsu.

Reutersi andmetel on USA merevägi lükanud tagasi peaaegu igapäevased laevandusfirmade palved sõjaliseks eskordiks, põhjendades seda liiga kõrge riskitasemega.

Trump on samas kinnitanud, et USA on valmis pakkuma mereväe kaitset igal ajal.

Kaks alust pääsesid kergemate kahjustustega

Varem kolmapäeval sai kergelt viga Jaapani lipu all sõitev konteinerlaev ONE Majesty, mida tabas tundmatu mürsk Araabia Ühendemiraatides asuvast Ras Al Khaimah'st 25 meremiili (umbes 46 kilomeetrit) loodes.

Laeva omanik Mitsui O.S.K. Lines ja prahtija Ocean Network Express (ONE) teatasid, et alus sai tabamuse lahes ankrus olles. Kere ülevaatusel tuvastati väike kahjustus ülalpool veeliini.

Meeskond on väljaspool ohtu ning laev on täielikult töökorras ja sõidukõlblik. Juhtunu asjaolud on uurimisel.

Kolmanda alusena sai tundmatu mürsuga pihta Marshalli saarte lipu all sõitev puistlastilaev Star Gwyneth umbes 50 meremiili Dubais loodes.

Riskihaldusettevõtte Vanguard andmetel sai kahjustada laeva kere. Omanikfirma Star Bulk Carriers täpsustas, et mürsk tabas ankrus seisva laeva trümmi piirkonda. Vigastatuid ei ole ja laev ei ole kreenis.