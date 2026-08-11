USA kopter avas tule Iraani sadamablokaadi murda üritanud laeva pihta

USA keskväejuhatus (Centcom) teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et mereväe helikopter MH-60 avas tule laeva M/V Vela Nova pihta "pärast seda, kui aluse tsiviilmeeskond eiras Ameerika vägede korduvaid hoiatusi".

Väejuhatus lisas, et laev "ei ole enam teel Iraani, rikkudes USA blokaadi".

Centcomi teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokaadi murda, teinud liikumisvõimetuks kolm laeva, mis ei allunud korraldustele, ning läinud kahe pardale.

USA mereväel on praegu Araabia mere vetes üle 15 sõjalaeva, nende seas kaks lennukikandjat.