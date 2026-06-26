X!

Trump süüdistas Iraani rahuleppe rikkumises

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Mandel NGAN/AFP
Välismaa

USA president Donald Trump süüdistas Iraani Omaani ranniku lähedal olnud laeva ründamises droonidega. Rünnak rikkus Trumpi sõnul riikidevahelist vaherahukokkulepet.

"Iraani Islamivabariik tulistas Hormuzi väina läbivate laevade pihta vähemalt neli ründedrooni," kirjutas Trump reedel sotsiaalmeedias.

Trumpi sõnul tabas Iraani droon aluse ülatekki.

"Kahju küll tekkis, kuid laev suutis teekonda jätkata," kirjutas Trump sotsiaalmeedias. "Tulistasime alla veel kolm drooni. Ilmselgelt on tegemist vaherahukokkuleppe mõtlematu rikkumisega."

Neljapäeval toimunud rünnak näitab, kui habras on Iraani sõja lõpetamiseks sõlmitud esialgne kokkulepe, märkis Reuters. Kaks anonüümseks jäänud USA ametnikku kinnitasid väljaandele samuti, et laeva tulistas Iraan.

Varem väljendas Iraan meelepaha Ameerika Ühendriikide ja kuue Pärsia lahe riigi ühisavalduse üle, nimetades seda "sekkumismeelseks, vastutustundetuks ja provokatiivseks". Avalduses lükati tagasi Teherani nõue küsida väina läbivatelt alustelt läbimistasu.

"Ohutut läbisõitu Hormuzi väinas ei ole võimalik tagada ebamääraste kokkulepete, paralleelsete laevateede ega selliste otsustega, mis ei arvesta Iraani rolli rannikuriigina," kirjutas Iraani asevälisminister Kazem Gharibabadi sotsiaalmeedias.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:09

Vaaks: tähtis on see, et suutsime kodupubliku ees võita

21:07

ERR Gdanskis: Ukraina ülesehitamise konverentsil osalesid mitmed ettevõtted

21:06

Nädalavahetusel on oodata on vihma, äikest ja ka päikest

20:45

Venezuela maavärina tagajärjel on kadunud kümneid tuhandeid inimesi Uuendatud

20:40

Trump süüdistas Iraani rahuleppe rikkumises

20:29

Eesti korvpallikoondis alistas kodupubliku ees Läti kümne punktiga Uuendatud

20:22

Ussõk loovutas oma tiitlivööd: viimane tants on veel teha

20:03

Trumpi endine nõunik tunnistas end süüdi salastatud dokumentide väärkäitlemises

20:02

Narva linnavolikogu pidas maratonistungi Uuendatud

19:45

VAATA OTSE | Kas Kuressaare jätkab Pärnus kaotuseta seeriat? Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:19

Taani sulges esimese EL-i riigina uksed Ukraina meestele

14:35

Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast Uuendatud

07:52

Eksperdid: olukord Krimmis läheb aina hullemaks ja kahjustab Putini mainet

25.06

Kümneid linnamaastureid on automaksu vähendamiseks matkaautona arvele võetud

14:46

Telia eemaldas telepakettidest kanaleid, hind jäi samaks

01:02

Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka Uuendatud

11:00

Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise Euroopa tervishoiugrupile Uuendatud

25.06

FAZ: Kallas on oma teravate sõnavõttude tõttu jäänud Brüsselis isolatsiooni

07:15

Meedia: Pariis ja Rooma seadsid Vene okupantide EL-i sissesõidukeelu kahtluse alla

20:02

Narva linnavolikogu pidas maratonistungi Uuendatud

ilmateade

SPORT

21:09

Vaaks: tähtis on see, et suutsime kodupubliku ees võita

20:29

Eesti korvpallikoondis alistas kodupubliku ees Läti kümne punktiga Uuendatud

20:22

Ussõk loovutas oma tiitlivööd: viimane tants on veel teha

19:45

VAATA OTSE | Kas Kuressaare jätkab Pärnus kaotuseta seeriat? Uuendatud

loe: kultuur

17:07

Uue muusika reede: Katy Perry, Sam Smith, Carly Rae Jepsen, Charli XCX

16:23

Eesti luuletajad esinesid Ühendkuningriigi suurimal luulefestivalil

15:03

Lätist pärit kuraator: meie piirkonnas on loodus alati olnud osa identiteedist

13:51

Keelesäuts. Võõrkeele aktsendist

loe: eeter

15:03

Lätist pärit kuraator: meie piirkonnas on loodus alati olnud osa identiteedist

13:51

Keelesäuts. Võõrkeele aktsendist

12:55

Andres Oja: biitlite fenomeni ei ole siiani suudetud lõpuni seletada

11:43

Kairi Look: iga raamat ei pea olema raamatukogus ja paljud võiksid jääda ilmumata

Raadiouudised

18:40

Ukraina ülesehitamine ei piirdu vaid betooniga

18:30

Päevakaja (26.06.2026 18:00:00)

17:45

Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise Kesk-Euroopa tervishoiugrupile

15:30

Narva opositsioon sai lõpuks umbusaldusavaldused sisse anda

15:20

Raadiouudised (26.06.2026 15:00:00)

12:50

Politsei: joobes juhtide arv liikluses on aasta-aastalt vähenenud

12:40

Vähemalt poolsada kirikut vajab katuseremonti

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (26.06.2026 12:00:00)

09:55

Tartu Holmi kvartalisse võivad kerkida kuni kaheksakorruselised hooned

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo