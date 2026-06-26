Trump süüdistas Iraani rahuleppe rikkumises

"Iraani Islamivabariik tulistas Hormuzi väina läbivate laevade pihta vähemalt neli ründedrooni," kirjutas Trump reedel sotsiaalmeedias.

Trumpi sõnul tabas Iraani droon aluse ülatekki.

"Kahju küll tekkis, kuid laev suutis teekonda jätkata," kirjutas Trump sotsiaalmeedias. "Tulistasime alla veel kolm drooni. Ilmselgelt on tegemist vaherahukokkuleppe mõtlematu rikkumisega."

Neljapäeval toimunud rünnak näitab, kui habras on Iraani sõja lõpetamiseks sõlmitud esialgne kokkulepe, märkis Reuters. Kaks anonüümseks jäänud USA ametnikku kinnitasid väljaandele samuti, et laeva tulistas Iraan.

Varem väljendas Iraan meelepaha Ameerika Ühendriikide ja kuue Pärsia lahe riigi ühisavalduse üle, nimetades seda "sekkumismeelseks, vastutustundetuks ja provokatiivseks". Avalduses lükati tagasi Teherani nõue küsida väina läbivatelt alustelt läbimistasu.

"Ohutut läbisõitu Hormuzi väinas ei ole võimalik tagada ebamääraste kokkulepete, paralleelsete laevateede ega selliste otsustega, mis ei arvesta Iraani rolli rannikuriigina," kirjutas Iraani asevälisminister Kazem Gharibabadi sotsiaalmeedias.