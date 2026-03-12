Sõja 1478. päev: Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme

Ukraina relvajõud korraldasid kolmapäeval rünnakuseeria Venemaa okupeeritud aladel, võttes sihikule õhutõrjesüsteemid, kütusehoidlad, laskemoonalaod ja muu sõjalise taristu. Venemaal Tuula oblastis süttis suur metallurgiatehas. Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega. Zelenski teatas, et Saksamaa tarnis Ukrainale õhutõrjerakette.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjal neljapäeval, 12. märtsil kell 22.38:

- Ukraina ründas suurt naftatehast Venemaal Krasnodari krais;

- Ukraina ja Rumeenia andsid allkirja droonide ühistootmise kavale;

- Venemaa teatel üritas Ukraina rünnata Turkstreami gaasipumbajaama;

- Venemaa kaotas ühenduse propagandat edastanud satelliidiga;

- Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme;

- Venemaal Tuula oblastis süttis suur metallurgiatehas;

- Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega, vigastada sai 13 inimest;

- Zelenski: Saksamaa tarnis Ukrainale õhutõrjerakette;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 780 sõdurit.

Ukraina ründas suurt naftatehast Venemaal Krasnodari krais



Ukraina väed ründasid Venemaal Krasnodari krais asuva Tihhoretski naftapumpla infrastruktuuri, mis on Lõuna-Venemaa üks suurimaid naftalogistika keskusi, ütles Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikas 12. märtsil.

"Tänane rünnak Tihhoretski naftatehasele, mis on ainus Novorossiiskisse naftatooteid tarniv haru, andis vaenlase naftalogistikale märkimisväärse hoobi," ütles allikas.

Allika sõnul viis operatsiooni läbi SBU erioperatsioonide keskus Alfa ning selle sihtmärgiks oli Tihhoretski linnas asuva rajatise infrastruktuur. Koht on osa suuremast keskusest, mis hõlmab suurt naftabaasi ja terminali, mida kasutatakse Venemaa kütuse ja naftatoodete käitlemiseks.

Allika teatel põhjustas rünnak rajatises suure tulekahju. Internetis levivates videotes näib sündmuskohal olevat mitu tulekahju, mis on tõenäoliselt seotud kütusemahutitega.

This is so beautiful!



Ukrainian drones destroyed one of the largest oil hubs in southern Russia, the Tikhoretsk oil pumping station.



The facility serves as a major oil depot and transshipment terminal located in Russia's Krasnodar region, through which large volumes of oil are… pic.twitter.com/3qhtxofrA9 — Saint Javelin (@saintjavelin) March 12, 2026

Venemaa ametivõimud kinnitasid rünnakut naftapumplale ja teatasid, et tulekahju kustutamiseks kaasati 26 ühikut tehnikat.

Ukraina ründas Venemaa Novorossiiski sadama naftainfrastruktuuri juba varem märtsis operatsiooni käigus, mille SBU viis enda sõnul läbi ühiselt Ukraina kaitseväega.

Ukraina ja Rumeenia andsid allkirja droonide ühistootmise kavale

Ukraina ja Rumeenia allkirjastasid neljapäeval kavatsuste protokolli, et alustada NATO liikmesriigis ühist droonitootmist.

Leping sõlmiti Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski visiidi ajal Bukaresti, mille eesmärk on süvendada kaitsekoostööd.

Mõlema poole allkirjastatud avalduse kohaselt rahastatakse projekti osaliselt Euroopa Liidu SAFE algatuse kaudu kuni 200 miljoni euro ulatuses.

Venemaa teatel üritas Ukraina rünnata Turkstreami gaasipumbajaama

Venemaa kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Ukraina üritas rünnata Gazpromi käitatavat gaasipumbajaama, mis edastab maagaasi Turkstreami merealuse torujuhtme kaudu Euroopa tarbijatele, vahendavad Vene uudisteagentuurid.

Agentuuride andmetel jaam rünnakus kahjustada ei saanud.

Vene energiagigant Gazprom teatas kolmapäeval toimunud õhurünnaku katsest Russkaja pumpamisjaamale.

Ühendus Türgiga on viimane allesjäänud transiiditee Vene gaasi jõudmiseks Euroopasse.

Euroopa Liit loobub järk-järgult Vene energia impordist. Venemaa torugaasi eksport Euroopasse langes 2025. aastal 44 protsenti, ulatudes ligikaudu 18 miljardi kuupmeetrini. See on madalaim tase alates 1970. aastate keskpaigast.

Lisaks Türgile saavad Turkstreami kaudu gaasi ka Serbia, Ungari ja Slovakkia.

Venemaa kaotas ühenduse propagandat edastanud satelliidiga

Venemaa on kaotanud side telekommunikatsioonisatelliidiga Express-AT1, mis edastas Vene propagandakanaleid Ukrainas okupeeritud aladel. Riigiettevõte Kosmitšeskaja Svjaz kinnitas, et satelliit on lakanud töötamast, vahendab Dialog.UA.

Side satelliidiga katkes tänavu 4. märtsil ja seade loetakse kaotatuks. Ettevõte viib praegu läbi uurimist, et selgitada välja rikke põhjus. Osale tarbijatest lubatakse satelliittelevisiooni vastuvõtu taastamist lähiajal, teistele aga kuu aja jooksul.

Praeguse seisuga pole teada, milline satelliit võiks Express-AT1 asendada, kuna ettevõttel puudub sobiv asendusvariant.

Probleem seisneb selles, et sama katvusalaga uus satelliit Express-AT3 peaks orbiidile jõudma alles 2030. aastal.

Satelliit Express-AT1 lennutati orbiidile 2014. aastal. See edastas Vene propagandakanaleid, sealhulgas neid, mis olid loodud spetsiaalselt Ukraina okupeeritud alade elanike mõjutamiseks.

Möödunud aastal keelas Vene administratsioon okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastites selliste satelliitseadmete müügi ja kasutamise, millega on võimalik vastu võtta Ukraina telekanaleid. Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse (HUR) hinnangul püüab Venemaa sellega takistada okupeeritud alade elanike ligipääsu rahvusvahelistele teabeallikatele.

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme

Ukraina relvajõud teatasid kolmapäeva õhtul, et korraldasid päeva alguses rünnakuseeria Venemaa okupeeritud aladel, võttes sihikule õhutõrjesüsteemid, kütusehoidlad, laskemoonalaod ja muu sõjalise taristu.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel tabati rünnakutes okupeeritud Bagativka lähedal Zaporižžja oblastis õhutõrjeraketisüsteemi Buk-M1. Samuti said ukrainlased pihta naftahoidlale Berdjanskis, määrdeaineladudele Berdjanski ja Kuznetsivka piirkonnas ning droonilaole Novozlatopolis.

Eraldiseisvalt teatasid Ukraina erioperatsiooniväed, et hävitasid okupeeritud Krimmis Sevastopolis radarijaama 64N6E ja selle antenni, mida Venemaa kasutas õhutõrjesüsteemide S-300 ja S-400 juhtimiseks. Erioperatsiooniväed avaldasid ka video rünnakust laskemoonalaole okupeeritud Donetski oblastis Šõroka Balka piirkonnas.

우크라이나군, 시로카 발카 지역의 러시아군 미사일 및 포병 탄약고 파괴



Ukrainian Forces Destroy Russian Missile and Artillery Ammunition Depot in Shyroka Balka pic.twitter.com/d83tME3Qdf — Yoon Yi (@YoonTV1578) March 11, 2026

Peastaabi teatel ründasid Ukraina üksused Donetski oblasti okupeeritud osas veel Avdijivka lähedal asuvat Venemaa motolaskurbrigaadi juhtimispunkti ning logistikarajatisi Marjanivka ja Prõšõbi juures. Operatsiooni läbiviimisel osutasid abi erioperatsioonijõudude vastupanuliikumise partisanid.

Buk on iseliikuv keskmaa õhutõrjeraketisüsteem, mille Nõukogude Liit töötas välja 1970. aastatel. Järgnevatel kümnenditel on Nõukogude Liidus ja hiljem Venemaal loodud süsteemist mitmeid täiustatud versioone.

Kiiev ründab regulaarselt Venemaa sõjalist taristut okupeeritud aladel, samuti Moskva sõjategevust toetavaid nafta- ja tööstusrajatisi. Ukraina ametnike sõnul on rünnakute eesmärk häirida Venemaa logistikat, nõrgestada õhutõrjet ja vähendada Vene vägede varusid.

Venemaal Tuula oblastis süttis suur metallurgiatehas

Kohalike elanike sotsiaalmeedias jagatud fotode ja videote kohaselt puhkes kolmapäeva õhtul Venemaal Tuula oblastis Kosogorski metallurgiatehases laiaulatuslik tulekahju.

Tuula linna lähedal Kosaja Gora asulas paiknev tehas on üks Venemaa vanimaid metallurgiaettevõtteid. Kuigi asutus ei tooda vahetult relvi ega sõjavarustust, tarnib see relvatööstusele vajalikku metalli.

Sotsiaalmeediasse postitatud kaadritelt on näha tehase territooriumil lõõmavat suurt tulekahju.

Põlengu põhjust pole ametlikult avaldatud, kuid varem samal õhtul anti Tuula kohal Ukraina droonirünnaku ohu tõttu õhuhäire.

In Tula, the Kosogorsk Metallurgical Plant caught fire on its own.



Based on the available video footage, we can assume that one of the blast furnaces is on fire.

Repairing a blast furnace is a very complex process. We hope that this is the case.



The Kosogorsk Metallurgical… pic.twitter.com/iPZEkQ2BgD — Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 11, 2026

Ukraina väed korraldavad Venemaa territooriumil regulaarselt droonirünnakuid ja diversiooniakte, võttes sihikule sõjalisi objekte, naftatöötlemistehaseid ja tööstusrajatisi. Ka varem on rünnatud Venemaa metallurgiatehaseid.

Tuula asub Ukraina piirist enam kui 300 kilomeetri kaugusel.

Põleng Kosogorski metallurgiatehases toimus vaid päev pärast seda, kui Ukraina ründas Storm Shadow rakettidega suurt Venemaa mikroelektroonikatehast Brjanski oblastis. Ukraina sõjaväe teatel tekitas see rünnak tootmisele märkimisväärset kahju ja kutsus esile Kremli pahameele.

Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega, vigastada sai 13 inimest

Kohalike võimude teatel ründas Venemaa kolmapäeval Zaporižžja linna ja selle lähiümbrust liugpommidega, vigastades vähemalt 13 inimest, kelle seas oli ka kaks last.

Oblasti prokuratuuri andmetel tabasid pommilöögid Zaporižžjat ja Rozumivka küla, kahjustades kortermaju, eramuid ja elutähtsa taristu objekte. Rünnakutes said kannatada ka sõiduautod.

Kuberner Ivan Fedorovi sõnul sai vigastada 13 inimest. Ohvrite seas on kaks last: 11-aastane poiss ja 12-aastane tüdruk.

Kohalik prokuratuur on rünnakute uurimiseks alustanud kriminaalmenetlust sõjakuritegude sätete alusel.

Lõuna-Ukrainas asuv Zaporižžja, kus enne Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi elas ligikaudu 710 000 inimest, on pidev Venemaa rünnakute sihtmärk. Rünnakud ägenesid talve jooksul, mil Venemaa löögid energiataristule põhjustasid oblastis korduvaid elektrikatkestusi.

Vene väed on piirkonnas üritanud läbi viia ka pealetungi lõunasuunal, kuid Kiievi teatel on Ukraina üksused need katsed tagasi tõrjunud.

Zelenski: Saksamaa tarnis Ukrainale õhutõrjerakette

Ukraina on saanud Saksamaalt olulisi PAC-3 tüüpi rakette, mida kasutatakse õhutõrjesüsteemides Patriot, andis president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval Ukrinformi vahendusel teada.

Kiievi liitlased leppisid õhutõrjerakettide andmises kokku viimasel Ramsteini formaadis toimunud Ukraina kaitse kontaktrühma kohtumisel 12. veebruaril. Berliin tarnis oma osa 10. märtsil, ütles Zelenski enne kohtumist Bundestagi presidendi Julia Klöckneriga.

Väljaanne Der Spiegel teatas 10. märtsil, et Ukraina peaks lähinädalatel saama kokku 35 PAC-3 tüüpi raketti.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius saavutas Euroopa liitlastega kokkuleppe 30 raketi tarneks, millele Berliin lisab omalt poolt veel viis raketti oma varudest.

"Ajal, mil maailm on pööranud pilgu Iraani poole, vaatame meie, sakslased, Ukraina suunas – me ei ole teid unustanud. Tulin siia teadlikult just nüüd, et öelda selgelt: selles viiendat aastat kestvas agressioonisõjas ei hakka me väsima. Me teame, et see pole vaid Ukraina võitlus," sõnas Klöckner.

Kohtumisel arutati Saksamaa jätkuvat sõjalist abi ning lepiti kokku ühise droonitootmise suurendamises.

Kiiev taotleb liitlastelt koostööd, pakkudes vastu oma lahingukogemust ja kodumaist relvatoodangut, mis on kujunenud hindamatuks väärtuseks.

Ukraina seisab silmitsi kriitilise õhutõrjerakettide nappusega ajal, mil Venemaa ründab lakkamatult ballistiliste ja tiibrakettidega. Patrioti süsteemid, eriti USA-s toodetud PAC-3 raketid, on asendamatud just kiirete ballistiliste rakettide tõrjumisel.

Zelenski märkis 5. märtsil, et Lähis-Idas kulus vaid kolme päeva jooksul üle 800 Patrioti raketi. See on suurem kogus, kui Ukraina on saanud kogu täiemahulise sissetungi vältel.

Kuna Ameerika Ühendriigid on sõjas Iraaniga, on Ukraina väljendanud valmisolekut aidata Washingtoni ja selle Lähis-Ida liitlasi, kes on langenud Teherani rünnakute alla.

Zelenski ütles 9. märtsil väljaandele New York Times antud intervjuus, et Ukraina saatis spetsialistide meeskonna ja tõrjedroonid, et aidata kaitsta USA sõjaväebaase Jordaanias.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 780 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 276 760 (võrdlus eelmise päevaga +780);

- tankid 11 766 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 197 (+20);

- suurtükisüsteemid 38 319 (+56);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1681 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1329 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 173 068 (+2102);

- tiibraketid 4403 (+0);

- laevad/kaatrid 31 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 82 034 (+243);

- eritehnika 4088 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.