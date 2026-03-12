X!

Pärsia lahes toimus rünnak kahele naftatankerile

Pärsia lahes põlev naftatanker
Pärsia lahes põlev naftatanker Autor/allikas: X/OSINTtechnical
Ööl vastu neljapäeva rünnati Pärsia lahes kaht Iraagi kütteõli vedanud tankerit. Esialgsetel andmetel on rünnaku taga Iraan.

Internetis levivates videotes on näha leekides naftatankereid. Teadete kohaselt ründasid laevu lõhkekehadega täidetud Iraani paadid.

Iraagi riikliku meedia teatel on riigi naftasadamad pärast rünnakut töö täielikult peatanud, kuid kaubasadamad jätkavad tegevust.

Iraagi riigitelevisiooni neljapäevasel teatel hukkus rünnakus üks meeskonnaliige. Võimude kinnitusel on seni päästetud 38 inimest ning kadunute otsingud jätkuvad.

Iraagi riiklik naftaorganisatsioon teatas, et rünnaku sihtmärkideks olid Malta lipu all sõitev Zefyros ja Marshalli saarte lipu all sõitev Safesea Vishnu. Tankereid rünnati umbes 30 meremiili kaugusel Iraagi rannikust.

Iraagi valitsuse meeskond ütles riiklikule uudisteagentuurile INA, et kahe tankeri suhtes pandi toime diversiooniakt.

Vahejuhtum leidis aset vaid mõni tund pärast seda, kui USA saatkond Bagdadis hoiatas, et Iraan ja sealse režiimi toetatud Iraagi rühmitused võivad rünnata USA-le kuuluvaid naftarajatisi piirkonnas.

Pingete eskaleerumise tõttu on globaalsed naftaturud muutunud äärmiselt ebastabiilseks. Iraan on hoiatanud, et nafta barrelihind võib tõusta 200 dollarini.

Iraan hoogustas rünnakuid naftarajatiste vastu

Iraan tõstis neljapäeva hommikul rünnakute intensiivsust Pärsia lahe naftarajatiste ja tankerite vastu.

Bahreini teatel tabasid Iraani rünnakud riigi põhjaosas asuva rajatise kütusemahuteid. Siseministeerium hoiatas nelja lähedalasuva asula elanikke, paludes neil püsida siseruumides ja sulgeda aknad, et vältida suitsust ja tulest tulenevaid ohte.

Saudi Araabia Saudi Araabia kaitseministeerium teatas, et on riigi idaosas – kus asuvad kuningriigi naftaväljad – alla tulistanud ja hävitanud üle 20 drooni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph, CNN

Jõelähtme vald plaanib hoonestada Ihasalu rannaala

Viimased teleuudised

