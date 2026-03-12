X!

Edaspidi saab põhikooli lõpetada ka ühepunktise eksamitulemusega

Eesti
Eksam.
Eksam. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Sellest kevadest saab põhikooli lõpetada ka siis, kui kohustuslikul lõpueksamil saadakse vaid üks punkt, kuna senisest 50-protsendi lävendist loobutakse. Koolijuhte teeb aga murelikuks, et kui kehva tulemuse saanud gümnaasiumi lõpetaja saab järgmisel aastal riigieksami uuesti teha, siis põhikooli lõpetajal seda võimalust ei ole.

Kui seni piisas keskkooli lõpus tehtava riigieksami sooritamiseks piltlikult öeldes oma nime õigest kirjutamisest, sest eksamilt sai läbi ka ühe palliga, siis põhikooli lõpus tuli vähemalt pooltele küsimustele õigesti vastata. Sellest kevadest selline vahetegemine kaob ära ja põhikooli saab lõpetada ka siis, kui õigesti on vastatud vaid ühele küsimusele. Tulemust parandada aga ei saa.

"Kui eelnevatel aastatel 50-protsendist lävendit ei saavutatud, siis kool tegi ise järeleksami, mille siis õpilane pidi ise sooritama, kuid sellel aastal meil koolieksamit enam ei ole, vaid on riiklik lisaeksam," sõnas haridus- ja noorteameti (harno) hindamiskeskuse juht Alge Ilosaar.

Lisaeksamile lubatakse aga ainult neid, kes olid haiged või puudusid põhieksami päeval mõnel muul väga mõjuval põhjusel. Lõpueksamil vaid napid punktid saanud noorel aga lisaeksamile asja ei ole. Koolijuhid peavad riikliku lisaeksami tegemist igati mõistlikuks, kuid arusaamatuks jääb, miks nõrgemate teadmistega põhikooli lõpetajad jäävad täiesti ilma uuest võimalusest.

"Kas see lisa-aasta läbi ettevalmistava õppe või lisaõppe on piisav, et motiveerida edasi õppima või peaks seal juures olema võimalus sooritada uuesti põhikooli lõpueksameid, sest praegusel juhul õpilane lõpetab põhikooli, lõpetab kooli ühe korra ja kui ta läheb täiendavasse õppesse või lisaõppesse, siis ta eksameid uuesti teha ei saa. Oma tulemust parandada ei saa ja ka järgmisel aastal kandideerib samade tulemustega," lausus Tallinna Kuristiku kooli juht Aivi Osman.

Koolijuhi sõnul peaks nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetajad olema võrdses olukorras, sest praegu keskkooli riigieksameid saab kasvõi igal aastal uuesti teha.

Haridusministeeriumi keskhariduse arendusjuht Roosi Nemliher ütles oma kirjalikus vastuses, et kõik põhikooli lõpetajad peavad alates sellest õppeaastast õpinguid jätkama järgmisel haridusastmel. Seega ei ole ka põhikooli lõpueksamite kordamine olnud ministeeriumi eesmärk.

Küll aga soovib haridus- ja teadusministeerium analüüsida ja töötada välja lahenduse neile noortele, kes ei pääse mitte kuskile taseme- või kutseõppesse seoses ebaõnnestunud eksamitega ja praegu tegeletakse võimalike lahenduste analüüsimise ja väljatöötamisega.

Ainus muudatus tänavuste riigieksamite puhul on, et gümnasistid saavad minna matemaatikaeksamile valemeid pähe tuupimata. Nüüd lisatakse need eksamiküsimuste juurde.

"Jätkuvalt me vaatame ülesannetes seda, kuidas osatakse seda valemit rakendada. Tegelikult, kui ta igapäevases õppetöös on hoolega seda valemit rakendanud, siis on tal see ka juba eelnevalt selge," sõnas Ilosaar.

Üks oluline uudis öeldi neljapäeval välja ka kaheksandikele: 2027. aastal tulevad e-eksamid vaid eesti ja inglise keeles. Matemaatikaülesandeid tuleb jätkuvalt lahendada paberil, sest siiani ei ole leitud tehnilist lahendust, kuidas kontrollida õpilaste arvutis joonestamise oskusi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:31

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

19:31

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:26

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

19:20

Rahvusraamatukogus avati ülevaatenäitus raamatute kujundamise arengust

19:10

Pärnus alanud fotonäituste festivali keskmes on ajatud teemad

19:01

Režissöör Evar Anvelt: "Midagi tõelist" lugedes tekkis kohe äratundmine

18:52

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

18:49

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

18:46

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

18:45

Valitsus otsustas maiks plaanitud aktsiisitõusud ära jätta

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

13:23

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

11.03

Sõja 1477. päev: Zelenski sõnul on Ukrainal nüüd rohkem kaarte Uuendatud

14:46

Suri režissöör Peeter Simm

10:15

PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

11.03

Keeleviktoriin: kui hästi tunned eesti keele kujundlikke väljendeid?

08:56

Merz: Saksamaal ei ole tuumaenergia juurde tagasipöördumine võimalik

05:58

Pärsia lahes toimus rünnak kahele naftatankerile

18:52

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

11.03

Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

17:45

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:31

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

19:26

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

18:49

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

18:46

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

loe: kultuur

19:20

Rahvusraamatukogus avati ülevaatenäitus raamatute kujundamise arengust

19:10

Pärnus alanud fotonäituste festivali keskmes on ajatud teemad

19:01

Režissöör Evar Anvelt: "Midagi tõelist" lugedes tekkis kohe äratundmine

17:37

Priimägi: Peeter Simmi relvadeks olid ilumeel ja tugev sotsiaalne empaatia

loe: eeter

14:21

Psühholoog: keskendunud söömine parandab vaimset heaolu

13:21

Vikerraadio e-etteütlus toimub reedel kell 10.25

12:18

Tuhandete inimeste tikitud piltvaip valmis veretilkadest hoolimata

11:39

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Jutumärkide kuju

Raadiouudised

18:45

Energiahinnad ähvardavad vallandada Euroopas uue inflatsioonilaine

18:45

Päevakaja (12.03.2026 18:00:00)

16:45

Pärnu lennujaama käitamisest huvitub Soome ettevõte

15:30

Iisrael valmistub laiendama sõjalisi operatsioone Liibanonis

15:25

Raadiouudised (12.03.2026 15:00:00)

12:45

Kohus kuulutas välja aktsiaseltsi E-Piim Tootmine pankroti

12:40

Küsitlus: Ungari peamine opositsioonierakond hoiab valimiste eel edumaad

12:35

Mullu kasutas hambaravihüvitist rohkem kui 400 000 inimest

12:30

Reede tuleb sajuta

12:20

Raadiouudised (12.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo