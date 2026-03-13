USA andis ajutise loa Vene nafta ostuks

Ameerika Ühendriigid lubavad seoses energiahindade hüppelise kasvuga ajutiselt osta Venemaa naftat, teatas USA rahandusministeerium neljapäeval. Luba kehtib 30 päeva ja selle kohaselt tohib osta seda Vene naftat, mis on tankeritele laaditud kuni 12. märtsini.

Samm märgib olulist leevendust USA kehtestatud majandussanktsioonides Venemaa vastu ning selle põhjuseks on USA ja Iisraeli algatatud rünnakutega Iraani vastu kaasnenud nafta ja gaasitranspordi peatumine Pärsia lahest, mis on järsult tõstnud maailmaturu energiahindu.

Rahandusministeerium väljastas litsentsi, mis lubab kuni 11. aprillini müüa Venemaa toornaftat ja naftasaadusi, mis oli laaditud laevadele hiljemalt 12. märtsil kell 00.01 USA idaranniku aja järgi.

See samm järgneb Washingtoni eelmise nädala otsusele, millega lubati Indial ajutiselt osta merele nö lõksu jäänud Venemaa naftat.

"Praeguse loa eesmärk on suurendada olemasoleva pakkumise ülemaailmset kättesaadavust," ütles avalduses USA rahandusminister Scott Bessent.

Minister toonitas siiski, et tegemist on kitsalt piiritletud ja lühiajalise meetmega.

"See ei too märkimisväärset rahalist kasu Venemaa valitsusele, mis saab suurema osa oma energiatuludest kaevandamise hetkel määratavatest maksudest," sõnas Bessent.

Erinevalt paljudest lääneriikidest, kus riik teenib peamiselt ettevõtete kasumilt, võtab Venemaa riigikassa oma osa eksporditavast naftast kohe selle ammutamisel.

Kuna kõnealune nafta on juba ammu laevadesse laaditud ja merel, siis on Venemaa riik oma peamise maksutulu sellelt konkreetselt partiilt ammu kätte saanud ja ära kulutanud. Kui USA nüüd lubab selle merel oleva nafta maha müüa, siis naftafirma küll teenib veidi tagasi, aga Kremli sõjamasinasse see mingit hiiglaslikku uut rahasüsti ei too, selgitas USA rahandusministeeriumi otsusta vahendanud uudisteagentuur AFP.

Bessent on samas varem öelnud, et president Donald Trumpi administratsioon kaalub sanktsioonide tühistamist veelgi suuremalt hulgalt Venemaa naftalt.

Sõda Lähis-Idas on pea peale pööranud maailma energia- ja transpordisektorid, sest peatanud praktiliselt tegevuse Pärsia lahte ja maailmamerd ühendavas Hormuzi väinas, mida läbib viiendik ülemaailmsest naftatransiidist.

USA sõjavägi ei ole praegu valmis tankereid läbi kriitilise tähtsusega Hormuzi väina eskortima, kuna kõik selle ressursid on suunatud Iraanile löögi andmisele, ütles neljapäeval Ühendriikide energiaminister Chris Wright.

Wrighti kommentaarid tulid ajal, mil Iraagi lähistel toimunud rünnakus kahele naftatankerile hukkus vähemalt üks inimene ning nafta hind tõusis lühiajaliselt üle 100 dollari.

Alates sõja alustamisest Iraani vastu on president Trump püüdnud turge rahustada, pakkudes naftatankeritele USA mereväe eskorti ning laevafirmadele edasikindlustusvõimalusi, kuid seni pole ühtegi eskorti toimunud.

"See juhtub üsna pea, aga mitte praegu. Me lihtsalt ei ole valmis," ütles Wright meediakanalile CNBC.

"Kõik meie sõjalised ressursid on praegu keskendunud Iraani ründevõimekuse ning seda varustava tööstuse hävitamisele," seletas minister.

Wrighti sõnul on üsna tõenäoline, et aluste eskortimised algavad kuu lõpuks.