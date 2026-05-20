Eksperdid: USA erand ei suurenda oluliselt Vene naftaeksporti

Ameerika Ühendriikide Venemaa naftaekspordile kehtestatud sanktsioonide suhtes sel nädalal pikendatud erand tõenäoliselt Vene eksporti oluliselt ei suurenda, kuna see on juba praegu infrastruktuuri võimekuse lähedal, ütlesid kauplejad laevandusandmetele viidates.

Nagu eelmistes versioonides, lubab ka seekordne erand osta USA sanktsioonidega hõlmatud Venemaa toornaftat ja naftatooteid, mis laaditi laevadele 17. aprilliks, piirates sisuliselt mahtusid ja takistades juurdepääsu äsja laaditud lastidele. USA rahandusminister Scott Bessent ütles, et selle sammu eesmärk on toetada Iraani konfliktist mõjutatud energiahaavatavaid riike, tühistades varasemad plaanid meedet mitte pikendada.

Turuosaliste hinnangul siiski erandi järjekorras juba kolmas pikendamine tõenäoliselt ei suurenda Venemaa eksporti oluliselt, kuna Moskva on juba praegu viinud oma ekspordi maksimumi lähedale, et leevendada survet oma naftasüsteemile.

Alates märtsist on Ukraina rünnanud Venemaa peamisi rafineerimistehaseid ja energiainfrastruktuuri, häirides nafta töötlemist ja sundides sellega Venemaad eksportima rohkem toornaftat.

Kauplejate andmete, LSEG näitajate ja Reutersi arvutuste kohaselt kasvas eksport ja transiit Venemaa läänepoolsete sadamate kaudu mai kahel esimesel nädalal võrreldes aprilliga umbes 150 000 barreli võrra päevas (bpd) ehk umbes üheksa protsenti.

Uurali naftasegu, KEBCO ja Siberi kerge toornafta saadetised Primorskist, Ust-Lugast ja Novorossiiskist – sealhulgas ülekandemahud – olid 1. ja 15. mai vahel keskmiselt umbes 2,35–2,4 miljonit barrelit päevas, mis on tõus võrreldes aprillikuu umbes 2,2 miljoni bpd-ga. Kauplejate sõnul on need tasemed juba Transnefti torujuhtmesüsteemi maksimaalse võimsuse lähedal.

"Süsteem töötab pinges. Lisabarrelite tarnimiseks pole palju ruumi," ütles üks kaupleja. Venemaa on suurendanud toornafta eksporti, kuna korduvad Ukraina droonirünnakud häirivad rafineerimistehaste tööd, piiravad kodumaist töötlemist ja sunnivad eksporditurgudele rohkem toornaftat saatma.

Samal ajal väheneb ekspordi infrastruktuuri vaba tootmisvõimsus, mis piirab Venemaa võimet voogusid veelgi suurendada vaatamata erandile, ütlesid allikad.

Kauplejad lisasid, et kõrgendatud ekspordimahtude säilitamine võimaldab Venemaal säilitada tootmist, mis Reutersi varasemate andmete kohaselt aprillis vähenes.

"Ekspordile seatakse prioriteet, et hoida toodang stabiilsena," ütles teine ​​kaupleja. "Kuid lagi on juba silme ees."