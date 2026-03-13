Presidendi palk tõuseb üle 10 000 euro piiri

Alates aprillist tõusevad indekseerimise tõttu Eesti kõrgemate riigiteenijate palgad, millega president Alar Karise, kuid ka riigikogu esimehe Lauri Hussari ning riigikohtu esimehe Villu Kõve kuupalk tõuseb esmakordselt 10 000 eurost kõrgemale. Peaminister Kristen Michali palk jääb veel 10 000 eurole alla.

Eesti kõrgemate riigiteenijate palk on pensioniga sarnaselt indekseeritud. Enamus ehk 80 protsenti palgatõusust arvutatakse iga-aastase sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust ja 20 protsenti tarbijahindade aastasest kasvust.

Neljapäeval kinnitas valitsus aprillist pensionite 5,3-protsendilise tõusu, mis lähtus samast loogikast. Samas summas kasvavad ka kõrgemate riigiteenijate palgad selle erisusega, et 2023. aastal pidurdati mõne kõrgema riigitöötaja palgakasvu. 2028. aasta kevadel kasvab neil palk poole võrra indeksist, misjärel tõuseb palk varem ära jäänud palgakasvu võrra.

Ehk siis aastani 2028 tõuseb aeglasemalt peaministri, ministrite, riigikohtu liikmete, riigisekretäri, peaprokuröri, ringkonnakohtu kohtunike, maa- ja halduskohtu kohtunike, riikliku lepitaja ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalk, mis siis aga järele hüppavad.

Lähtuvalt indekseerimisest hakkavad Alar Karis ja Lauri Hussar aprillist saama palka 10 240 eurot kuus ehk seinsisest 520 eurot rohkem. Lisaks tõuseb ka presidendi esindustasu, mis on 20 protsenti ametipalgast ja Karis hakkab kokku saama kuus 12 288 eurot. Lauri Hussar saab lisaks palgale tööga seotud kulusid hüvitada kuni 1664 euro eest, aga vaid kuludokumentide alusel.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve palk tõuseb samuti 520 euro võrra 9720 euroni, millele sarnaselt president Karisega lisandub 20-protsendiline esindustasu, andes kokku igakuiseks sissetulekuks 12 288 eurot.

Peaminister Kristen Michali töötasu tõuseb 249 euro võrra 9256 eurole kuus. Ka Michal saab esinduskuludeks lisaks 20 protsenti oma ametipalgast, aprillist 1851 eurot kuus ehk kokku on tema teenistus edaspidi 11 107 eurot.

Riigikogu aseesimehed Toomas Kivimägi ja Arvo Aller, riigikogu komisjonide esimehed Peeter Tali, Yoko Alender, Liina Kersna, Urmas Kruuse, Marek Reinaas, Ando Kiviberg, Annely Akkermann, Kalev Stoicescu, Signe Riisalo, Marko Mihkelson ja Madis Timpson ning fraktsioonide esimehed Toomas Uibo, Lauri Laats, Martin Helme, Õnne Pillak, Helir-Valdor Seeder ja Lauri Läänemets hakkavad saama senisest 442 eurot kõrgemat töötasu ehk 8704 eurot kuus. Sellele lisandub 1664 euro suurune kuluhüvitis ja kui riigikogu liikme elukoht peaks olema registreeritud Tallinnast ja pealinna ümbritsevatest omavalitsustest väljapoole, veel 1331 euro suurune majutushüvitis.

Riigikontrolör Janar Holmi ja õiguskantsler Ülle Madise palk tõuseb 442 euro võrra kuus 8704 euroni. Kumbki saab veel lisaks esinduskuludeks 20 protsenti palgast ehk 1741 eurot, mis toob kummagi sissetuleku 10 445 euro juurde kuus.

Ministrid Andres Sutt, Kristina Kallas, Liisa Pakosta, Hanno Pevkur, Heidy Purga, Erkki Keldo, Jürgen Ligi, Hendrik Johannes Terras, Igor Taro, Karmen Joller, Kuldar Leis ja Margus Tsahkna hakkavad aprillist palka saama 212 euro võrra rohkem ehk 7868 eurot kuus palka saama. Lisaks rakendub neile ka 20-protsendiline ehk 1574-eurone esinduskulude kord, mis viib nende sissetuleku 9442 euroni kuus.

Riigi peaprokurör Astrid Asi hakkab palka saama 7868 eurot ja koos esinduskuludega 9442 eurot. Riigisekretär Keit Kasemetsa palk tõuseb aprillis 212 euro võrra 7868 euroni. Samasugune sissetuleku tõus ootab ka riigikohtu liikmeid.

Riigikogu alaliste komisjonide aseesimehi ja fraktsioonide aseesimehi ootab aprillist 390 euro suurune palgatõus 7680 euroni kuus. Neile kehtib samuti 1664 euro suurune kuluhüvitiste ja Tallinnast kaugemal registreerunute 1331 euro suuruse majutushüvitise kord.

Ringkonnakohtunike palgad kasvavad 187 euro võrra 6942 euroni. Riigikogu tavaliikmete palgad tõusevad 338 euro võrra kuus 6656 euroni, samuti kehtib neile hüvitiste kord.

Maa- ja halduskohtute kohtunikud saavad juurde 163 eurot ja nende palk saab olema 6017 eurot kuus. Riiklik lepitaja Meelis Virkebau ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske saavad juurde 137 eurot ja hakkavad palka saama 5091 eurot kuus.

Eesti Panga nõukogu esimees Urmas Varblane hakkab aprillist nõukogu juhtimise eest saama 182 eurot rohkem ehk 3584 eurot kuus. Eesti Panga nõukogu liikmed Aivar Kokk, Lauri Laats, Rene Kokk, Ester Karuse, Tarmo Tamm, Mart Võrklaev, Ivi Proos, Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Toomas Tamsar 130 eurot kuus lisaks, kokku 2560 eurot.

Lisaks kõrgemate riigiteenijate palkadele tõusevad aprillist ka pensionid. Keskmine vanaduspension peaks aprillist tõusma 43 eurot 860 euroni kuus.

