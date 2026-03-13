Enefit hakkab Narvat kütma 20-kilomeetrise soojatoru abil

Praegu maksab kaugküte Narva elanikele üle 100 euro megavatt-tunni eest. Soojakonkursi eesmärk oli leida Narvale soodsam küttelahendus ja selleks osutus Enefit Industry pakkumine.

"Peamine kriteerium võitja valimisel on lõpptarbija hind. Lisaks sellele uus lahendus katab ka kogu Narva linna kaugküttevõrgu baaskoormuse," ütles Narva Soojusvõrgu juhatuse liige Pavel Rušeljuk.

Uus küttelahendus lubab Narvale praegusest piirhinnast ligi 40 protsendi võrra odavamat toasooja ja seob Narva lahti Balti elektrijaamast, mis töötab vaid siis, kui elektri hind on piisavalt kõrge. Kahe aasta pärast hakkab Narvat õlitehaste uttegaasi abil kütma Eesti elektrijaam.

"5. plokk ehitatakse ümber gaasikütuse peale. Seal tekib suures koguses auru, mis transporditakse 20-kilomeetrise soojatoruga Narva. Soojatoru ehitamine 20 kilomeetri distantsile ei ole Eestis uudne, ei ole ka Lääne-Euroopas uudne. Ma olen veendunud, et me sellega saame väga hästi hakkama," lausus Eesti Energia juhatuse liige Lauri Karp.

Uttegaasi põletamisel põhineva küttelahenduse ehitus maksab ligi 50 miljonit eurot, sellest umbes pool kulub soojatrassi rajamisele. Samasugust lahendust pakkus paar aastat tagasi toonane Narva linnapea Jaan Toots, kuid siis ei võetud teda tõsiselt.

"Oli kogu aeg öeldud, et see on kõige kiirem lahendus. Mul on hea meel, et see ära tehakse. Praegu see soojus, mis sealt väljub, läheb tegelikult vette. Me rääkisime sellest, see soojus läheb raisku ja nüüd see soojus tuleb linna. Arvan, et mul oli insenerimõtlemisega õige ettepanek," ütles Toots.

Uue küttelahenduse ehitustööd algavad tuleval aastal. Auvere soojus jõuab Narva 2028. aasta lõpuks.