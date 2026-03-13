Kuuba režiim kinnitas kõneluste pidamist USA-ga

Kuuba president Miguel Diaz-Canel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kuuba president Miguel Diaz-Canel kinnitas reedel, et tema valitsus peab Trumpi administratsiooniga kõnelusi, kuna kommunistlik saareriik seisab silmitsi majandusliku kokkuvarisemisega.

"Kuuba ametnikud pidasid hiljuti läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide valitsuse esindajatega, et otsida dialoogi kaudu võimalikku lahendust meie kahe riigi vahelistele kahepoolsetele erimeelsustele," ütles Miguel Diaz-Canel. 

USA surve Kuuba valitsusele on viinud riigi kriisini. Pärast Nicolas Maduro vahistamist on katkenud veel ka naftatarned Venezuelast. Maduro toetus aga aitas Kuuba majandusel aastaid pinnal püsida. 

USA naftablokaad süvendab Kuubas elektrikatkestusi, ühistransport on halvatud, ametnikud on saadetud palgata puhkusele ning bensiinihinnad on kerkinud lakke, vahendas The Wall Street Journal.

Kuuba püüab nüüd Washingtoniga suhteid parandada. Mõni tund enne presidendi kõnet teatas Kuuba välisministeerium, et valitsus vabastab Vatikani vahendusel 51 vangi. Kuuba režiim ei täpsustanud, kas tegemist on tavaliste või poliitvangidega.

USA president Donald Trump on korduvalt rääkinud, et toimuda võiks Kuuba sõbralik ülevõtmine. 

"See võib olla sõbralik ülevõtmine, see ei pruugi olla sõbralik ülevõtmine. See ei loe, sest nad on aurude peal. Neil pole energiat. Neil pole raha. Nad on suurtes raskustes," teatas hiljuti Trump. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

