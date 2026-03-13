Tänavu on kooliteed alustavate laste arv tunduvalt väiksem

Eesti
Kool.
Kool. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Märts on tuhandete Eesti peredele kuu, kus tuleb leida esimesse klassi astuvale lapsele koolikoht. Tänavu on kooliteed alustavate laste arv on eelmise aastaga võrreldes tunduvalt väiksem, kuid on ka erandeid. Näiteks Kambjas on elanike arv viimastel aastatel kasvanud ja uues Tõrvandi koolis täitusid esimesed klassid mõne minutiga.

Tartu linna haridusosakonna andmetel väheneb põhikoolis õppijate arv uuel õppeaastal ligi 300 võrra ehk 1500 lõpetaja asemel asub esimesse klassi õppima 1200 last. Sarnane olukord on ka Tallinnas.

"Paraku laste arv Tallinnas ka ikkagi kahaneb. Sellel aastal on neid, kes peaks minema kooli, umbes 400 vähem kui eelmisel aastal ja põhikooli lõpetab rohkem lapsi, kui meil on kooli minemas," ütles Tallinna haridusameti hariduskorralduse juht Krista Keedus.

Tallinnas jõuab tänavu koolikohustuslikku ikka ligi 4600 last, kuid Tallinna haridusametile on seni esitatud ligi 2900 avaldust. Nii otsustas Tallinn avalduste esitamise tähtaega 29. märtsini pikendada.

"On neid, kes tahavad kohe alguses oma taotluse esitada, aga on neid, kes ei ole tulnud veel kaasa selle protsessiga. Täna vaatame, et meil on vaja pikendada, sest me tahame kõigi 4600 lapse kohta teada, kuhu kooli nad lähevad," lausus Keedus.

Tallinnas on lapsevanemad saanud esitada alates 1. märtsist esimesse klassi astumise taotluse. 20. maiks peab haridusamet määrama koolikoha.

Tartus on aga süsteem vastupidine. Linn on alustanud esimeste klasside komplekteerimist ning 15. märtsist näevad vanemad elukohajärgseid koole ja saavad teha valiku.

"Kellele see kool mis iganes põhjustel ei sobi, saavad lapse ümbertõstmise taotluse esitada ja selle võimalusel rahuldame. Kui meil on 1200–1300 last viimastel aastatel kooli läinud, siis umbes 50–60 lapsevanemat vahetavad elukohajärgset kooli," ütles Tartu haridusosakonna analüütik Katrin Parv.

Kambja vallavanema sõnul Kambja vallas aga õpilaste arv kasvab sarnaselt elanikkonna kasvule. Nii valmis ligi poolteist aastat tagasi Tõrvandisse uus kool, kuhu sellel aastal oli tahtjaid ligi 156, kuid kohti ligi 30 võrra vähem. Kohta ei saanud lapsed aga mitte elukoha, vaid registreerumise kiiruse alusel.

"Tõrvandi kool on ülevallaline kool ja kuna siin pakutakse juba põhikooli tasandil inseneeria või tehnika õpet, siis see oleks õiglane kõikide valla laste suhtes. Mööname, et on arutatud, kas võiks olla teisi lahendusi ja midagi teha teistmoodi, arvestada veel mingeid tingimusi, aga me oleme jõudnud taas sinna, et kui me muudame (Tõrvandi kooli) piirkonnakooliks ja eeldus on, et sa elad koolimaja lähedal, siis juhtub see, et sissekirjutusi tuleb siia piirkonda oluliselt rohkem kui neid täna on," rääkis Kambja vallavanem Kajar Lember.

Samas ei välista Lember, et registreerimise süsteemis tehakse siiski muutuseid.

Toimetaja: Marko Tooming

Tänavu on kooliteed alustavate laste arv tunduvalt väiksem

Loetumad uudised

20:47

Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat Uuendatud

09:55

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast Uuendatud

13:11

USA andis ajutise loa Vene nafta ostuks Uuendatud

08:22

Osa püsiva tervisemurega inimestest pääseb töövõime hindamise kohustusest

12:43

Presidendi palk tõuseb üle 10 000 euro piiri

20:27

Hegseth: Iraani uus kõrgeim juht on haavatud Uuendatud

17:07

Suursaadik Pipko: käsitlused USA-Eesti parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad Uuendatud

21:56

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

12:58

Kallas: USA tahab Euroopat lõhestada

12.03

PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

ilmateade

loe: sport

22:01

ETV spordisaade, 13. märts

21:56

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

21:12

Panter jäi veerandfinaalseerias taha

20:31

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

loe: kultuur

18:57

Fotografiskas näituse avanud Inta Ruka: see on justkui läbilõige Lätist

18:51

"Bootstrap Islandi" loovjuht Rein Zobel: tahtsin anda edasi seiklusjuttude lugemise tunnet

18:43

Galerii: Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus toimub tänavu viies galeriis

18:04

Uue muusika reede: The Pussycat Dolls, Sibyl Vane, James Blake, Kim Gordon jt

loe: eeter

14:18

Vikerraadio e-etteütlusele esitati 8451 etteütlust

14:07

Linnar Looris: isegi mehed ei jää enam teatris balletti vaadates magama

11:57

Vaata Vikerraadio e-etteütluse korrektset teksti

11:10

Siigur: köögiviljaroa loomine on kokale keerulisem kui liharoa tegemine

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

17:40

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

17:35

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

15:55

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

15:50

Keskerakond asub üleeuroopalist erakonda valima

15:45

Kaju: Venemaal ei jätku õhutõrjet kõigi strateegiliste objektide kaitsmiseks

15:25

Raadiouudised (13.03.2026 15:00:00)

12:40

Jõhvi vald ei näe Toila kooli kohtuotsuse edasikaebamisel suurt mõtet

12:35

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 16 kraadini

