Parempoolsete volikogu esimeheks sai Andrus Kaarelson

Parempoolsete volikogu esimeheks valiti Andrus Kaarelson, aseesimeheks Merle Raun
Parempoolsete volikogu esimeheks valiti Andrus Kaarelson, aseesimeheks Merle Raun
Järgmised kaks aastat juhib Parempoolsete volikogu tööd Andrus Kaarelson. Volikogu aseesimeheks valiti Merle Raun.

Kaarelson rõhutas oma esimeses kõnes volikogu esimehena, et Parempoolsete missioon on keskenduda poliitikale, mis kindlustab Eesti julgeolekut ja kasvatab eestlaste jõukust.

"Eesti riigi pikaajalise kestmise ja naabritest kiirema arengu tagamise eeldusteks on isikuvabaduste kaitse, vastutuse ja õiguste tagasi andmine inimestele endile. Samuti avatud majandus, kus au sees ettevõtlusvabadus ja uuendusmeelsus," ütles Kaarelson.

"Eesti põhiseaduse preambul piiritleb selgelt, et riigi peamisteks ülesanneteks on välispoliitika, riigikaitse, sisejulgeolek, õigusriigi arendamine, isikuvabaduste kaitse ning hariduse ja kultuuri edendamine, kuid mitte ilmtingimata maksumaksjale koormava sotsiaalriigi ehk hoolekanderiigi valitsemismudeli ülalpidamine," viitas Kaarelson, kuidas Eesti riik on endale seatud ülesannetest kaugele kaldunud.

Kaarelsoni sõnul peab Eestist saama ka eestkõneleja masinintellekti-teemadel.

"Parempoolsetel peab olema ambitsioon ja julgus välja pakkuda järgmise põlvkonna visioon Eestile kui maailma esimesele AI-põhisele ühiskonnale, kus masinintellekt on kõigi Eesti inimeste teenistuses - tagades vabaduse, jõukuse ja bürokraatiavaba riigi. Eesti vajab meie enda arenguteed, mis võimaldab tõusta maailmas kõrgelt arenenud ning jõukate riikide esiritta."

Kaarelson on ka Rae vallavolikogu esimees. 2025. aasta kohalikel valimistel sai ta Rae vallas Parempoolsete esinumbrina 583 häält, mis oli Rae vallas paremuselt teine tulemus. Nii Kaarelson kui Raun kuuluvad samuti Parempoolsete juhatusse.

Toimetaja: Johanna Alvin

