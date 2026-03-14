Pühapäeval on sooja kuni 13 kraadi

Lilled Tartus
Lilled Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Saabuval ööl liigub läänepoolse madalrõhkkonna servas tekkinud väike osatsüklon Poola kohalt Läänemere kohale. Piirkonnas sajab vihma, Rootsis ka lörtsi. Päeval osatsüklon täitub ning järele jäänud madalrõhulohk liigub ühes külma frondiga aeglaselt meie saartele. Kui pärastlõunal rabistab saartel kohati hoovihma, siis õhtul muutub sadu laialdasemaks ning levib ka mandri lääneossa.

Eelolev öö tuleb vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ning saartel sajab kohati ka vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, iiliti 12, rannikul 5-11, iiliti 15 m/s. Plusskraade on termomeetril 1 kuni 6.

Pühapäeva hommikul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul kiirusega 3-9, iiliti 12, rannikul 5-11, iiliti 15 m/s. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval saartelt alates pilvisus tiheneb ja pärastlõunal jõuab sinna ka vihmasadu. Õhtuks laieneb sadu mandrile, vaid ida pool püsib ilm selgem. Tuul puhub lõunast ja kagust 5-11, iiliti 15 m/s. Sooja on 7 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ning öösel võib sekka ka lörtsi tulla. Teisipäeval pilvisus hõreneb, kuid ennelõunal on paiguti veel vihma oodata. Nädala keskpaigas on pilvisus vahelduv ja muutlik ning ilm sajuta. Kui öösel kõigub õhutemperatuur uuel nädalal veel 0 kraadi ümber, siis päeval on sooja keskmiselt 7 kuni 9 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

