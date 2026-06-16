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Kolmapäeval on sooja kuni 18 kraadi

ilm
Kevaditi hullutab inimesi meelas sirelilõhn
Kevaditi hullutab inimesi meelas sirelilõhn Autor/allikas: Johanna Alvin/ERR
ilm

Kolmapäeval koondub Läänemere ümbrust katva madalrõhuala põhikese Loode-Venemaa kohale. Selle servas jõuab vihmapilvi nii Soome kui ka Baltimaade idaossa. Samas Skandinaaviamaadesse ulatub lõuna poolt kõrgrõhuhari. Viimane hoiab päeval sajupilved Skandinaaviast ja Baltimaade lääneosast eemal.

Saabuv öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommiku poole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tugevam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lõuna ja lääne suunas. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, iiliti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on Ida-Eestis pilves, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Tuul puhub loodest ja läänest 5-10, iiliti 13, rannikul kuni 15 m/s. Plusskraade on termomeetril 12 kuni 15.

Päeval on saartel ja mandri lääneservas pilvisus vähene ja vahelduv ning paiguti sajab vihma. Ida pool on pilvi enam ning vihmasajud laialdasemad, ajuti on sadu ka tugev. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, iiliti 15, rannikul 8-15, iiliti kuni 20 m/s. Sooja on oodata 13 kuni 18 kraadi.

Õhtu tuleb Ida-Eestis pilves selgimistega ja vihmane. Samas Lääne-Eestis on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm olulise sajuta. Puhub mõõdukas, iiliti tugev loode- ja läänetuul ning õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Järgnevail päevil on pilvisus vähene ja vahelduv. Neljapäeval rabistab hoovihma vaid pärastlõunal ja üksikutes kohtades, reedel aga juba mitmel pool. Laupäeval on hoovihma taas vaid paiguti oodata, kuid pühapäeval juba laialdasemalt ning on ka äikeseoht. Õhutemperatuur on tõusutrendis, nii on neljapäeval sooja keskmiselt 20, reedel 21, laupäeval 23 ning pühapäeval 25 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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