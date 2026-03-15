Kuubalased ründasid elektrikatkestuste tõttu kommunistliku partei kontorit

Ajalehe Invasor andmetel algas Moróni linnas reedel rahumeelne meeleavaldus voolukatkestuste ja toidunappuse vastu, kuid see muutus laupäeva öösel vägivaldseks.

Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha suurt tulekahju ja inimesi, kes loobivad kive hoone akendesse, samal ajal kui taustal hüütakse "vabadus".

Reuters kinnitas video asukohana Moróni linna, mis asub Kuuba põhjarannikul, umbes 400 kilomeetrit pealinnast Havannast idas. Kontrolli tulemusel selgus, et materjal on värske, kuigi täpset kuupäeva polnud võimalik määrata.

Protestid ajendasid reageerima ka Kuuba presidenti Miguel Díaz-Canelit, kes märkis sotsiaalmeedias, et viha pikkade voolukatkestuste pärast on mõistetav, kuid hoiatas vägivalla eest.

"Vandaalitsemine ja vägivald ei jää karistuseta," teatas president.

USA blokaad avaldab survet

Ameerika Ühendriigid on pärast Kuuba peamise välismaise toetaja, Venezuela presidendi Nicolás Maduro tabamist jaanuaris survemeetmeid karmistanud.

USA president Donald Trump peatas Venezuela naftatarned Kuubale ja ähvardas kehtestada tollimaksud kõigile riikidele, kes Kuubale naftat müüvad. See on pannud tohutu surve alla riigi majanduse, mis vaevleb juba niigi toidu-, kütuse-, elektri- ja raviminappuse käes.

Trump on viimastel nädalatel korduvalt väitnud, et Kuuba on kokkuvarisemise äärel või soovib USA-ga kokkuleppele jõuda. Kuuba valitsus teatas reedel, et on alustanud Washingtoniga kõnelusi kriisi leevendamiseks.

Avalikud protestid, eriti vägivaldsed, on Kuubas äärmiselt haruldased. Kuigi 2019. aasta põhiseadus annab kodanikele õiguse meelt avaldada, on seda täpsemalt reguleeriv seadus parlamendis toppama jäänud, jättes tänavale tulijad juriidiliselt ebamäärasesse olukorda.

"Rahumeelselt ja pärast suhtlust kohalike võimudega alanud kogunemine kasvas üle vandaalitsemiseks partei munitsipaalkomitee peakorteri vastu," kirjeldas ajaleht Invasor. Teadete kohaselt loopis rühm inimesi hoone sissepääsu kividega ja süütas tänaval põlema vastuvõtualalt võetud mööbli. Rünnaku alla sattusid piirkonnas ka teised riiklikud asutused, sealhulgas apteek ja riigipood.

Segadus ohvrite ümber

Ühes sotsiaalmeedia videos on kuulda lasku ja näha maas lamavat inimest. Riiklik väljaanne Vanguardia de Cuba lükkas ümber väited, nagu oleks politsei inimest tulistanud.

"Leviv kaader on küll protestipaigast, kuid avalikkus peab teadma tõde: tulirelvade tõttu ei saanud keegi vigastada," seisis teates.

"Meediaga manipuleerimise eesmärk on külvata meie rahva seas hirmu ja segadust. Ärgem laskem end provokatsioonidest eksitada," lisati teates.

Riikliku meedia sõnul peeti kinni viis inimest ning üks joobes osaleja viidi haiglasse kukkumisel saadud vigastustega.

Viimase nädala jooksul on Havannas mitmed väikesed elanike rühmad protestinud pikkade voolukatkestuste vastu.

Havanna elanikud skandeerisid nädala alguses "maha kommunism" ja tagusid panne.

Esmaspäeval korraldasid üliõpilased istumisstreigi Havanna ülikooli treppidel, kuna valitsus peatas lähiõppe, süüdistades selles USA naftablokaadi. Kütusenappus on ühistransporti drastiliselt vähendanud, muutes õpetajate ja tudengite õppetööks kogunemise äärmiselt keeruliseks, kui mitte võimatuks.

Morón oli oluliste meeleavalduste keskpunkt ka 2021. aasta 11. juuli valitsusvastaste rahutuste ajal, mis olid suurimad pärast Fidel Castro 1959. aasta revolutsiooni.