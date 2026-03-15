X!

Kuubalased ründasid elektrikatkestuste tõttu kommunistliku partei kontorit

Kuuba riikliku ajalehe teatel ründasid meeleavaldajad laupäeva varahommikul Kuuba keskosas kommunistliku partei bürood. Tegemist on harvaesineva avaliku vastuhakuga, mille põhjustasid USA naftablokaadi tõttu süvenenud elektrikatkestused.

Ajalehe Invasor andmetel algas Moróni linnas reedel rahumeelne meeleavaldus voolukatkestuste ja toidunappuse vastu, kuid see muutus laupäeva öösel vägivaldseks.

Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha suurt tulekahju ja inimesi, kes loobivad kive hoone akendesse, samal ajal kui taustal hüütakse "vabadus".

Reuters kinnitas video asukohana Moróni linna, mis asub Kuuba põhjarannikul, umbes 400 kilomeetrit pealinnast Havannast idas. Kontrolli tulemusel selgus, et materjal on värske, kuigi täpset kuupäeva polnud võimalik määrata.

Protestid ajendasid reageerima ka Kuuba presidenti Miguel Díaz-Canelit, kes märkis sotsiaalmeedias, et viha pikkade voolukatkestuste pärast on mõistetav, kuid hoiatas vägivalla eest.

"Vandaalitsemine ja vägivald ei jää karistuseta," teatas president.

USA blokaad avaldab survet

Ameerika Ühendriigid on pärast Kuuba peamise välismaise toetaja, Venezuela presidendi Nicolás Maduro tabamist jaanuaris survemeetmeid karmistanud. 

USA president Donald Trump peatas Venezuela naftatarned Kuubale ja ähvardas kehtestada tollimaksud kõigile riikidele, kes Kuubale naftat müüvad. See on pannud tohutu surve alla riigi majanduse, mis vaevleb juba niigi toidu-, kütuse-, elektri- ja raviminappuse käes.

Trump on viimastel nädalatel korduvalt väitnud, et Kuuba on kokkuvarisemise äärel või soovib USA-ga kokkuleppele jõuda. Kuuba valitsus teatas reedel, et on alustanud Washingtoniga kõnelusi kriisi leevendamiseks.

Avalikud protestid, eriti vägivaldsed, on Kuubas äärmiselt haruldased. Kuigi 2019. aasta põhiseadus annab kodanikele õiguse meelt avaldada, on seda täpsemalt reguleeriv seadus parlamendis toppama jäänud, jättes tänavale tulijad juriidiliselt ebamäärasesse olukorda.

"Rahumeelselt ja pärast suhtlust kohalike võimudega alanud kogunemine kasvas üle vandaalitsemiseks partei munitsipaalkomitee peakorteri vastu," kirjeldas ajaleht Invasor. Teadete kohaselt loopis rühm inimesi hoone sissepääsu kividega ja süütas tänaval põlema vastuvõtualalt võetud mööbli. Rünnaku alla sattusid piirkonnas ka teised riiklikud asutused, sealhulgas apteek ja riigipood.

Segadus ohvrite ümber

Ühes sotsiaalmeedia videos on kuulda lasku ja näha maas lamavat inimest. Riiklik väljaanne Vanguardia de Cuba lükkas ümber väited, nagu oleks politsei inimest tulistanud. 

"Leviv kaader on küll protestipaigast, kuid avalikkus peab teadma tõde: tulirelvade tõttu ei saanud keegi vigastada," seisis teates. 

"Meediaga manipuleerimise eesmärk on külvata meie rahva seas hirmu ja segadust. Ärgem laskem end provokatsioonidest eksitada," lisati teates.

Riikliku meedia sõnul peeti kinni viis inimest ning üks joobes osaleja viidi haiglasse kukkumisel saadud vigastustega.

Viimase nädala jooksul on Havannas mitmed väikesed elanike rühmad protestinud pikkade voolukatkestuste vastu.

Havanna elanikud skandeerisid nädala alguses "maha kommunism" ja tagusid panne. 

Esmaspäeval korraldasid üliõpilased istumisstreigi Havanna ülikooli treppidel, kuna valitsus peatas lähiõppe, süüdistades selles USA naftablokaadi. Kütusenappus on ühistransporti drastiliselt vähendanud, muutes õpetajate ja tudengite õppetööks kogunemise äärmiselt keeruliseks, kui mitte võimatuks.

Morón oli oluliste meeleavalduste keskpunkt ka 2021. aasta 11. juuli valitsusvastaste rahutuste ajal, mis olid suurimad pärast Fidel Castro 1959. aasta revolutsiooni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:02

TÄNA OTSE | Otepääl toimub hooaja viimane paarissegateatesõit

07:59

Kuubalased ründasid elektrikatkestuste tõttu kommunistliku partei kontorit

07:09

Trump: Iraan tahab sõda lõpetada, kuid leppe tingimused pole piisavalt head

06:30

Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja

06:11

Bolt hakkab ka tõukeratturite sõidustiili hindama

14.03

Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

14.03

Saalijalgpalli karikat kergitab Narva United või Bunker Partner

14.03

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

14.03

Sõja 1480. päev: Venemaa korraldas Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku Uuendatud

14.03

Naiste meistriliiga on tänavu ühtlasem kui varem

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

14.03

USA pommitas jõuliselt sõjalisi sihtmärke Iraani Khargi saarel Uuendatud

14.03

WSJ: Iraan tabas Saudi Araabia õhuväebaasis viit USA tankurlennukit

14.03

Annika Veimer: valgu ületarbimine kindlasti kasulik ei ole

14.03

Sõja 1480. päev: Venemaa korraldas Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku Uuendatud

14.03

Lääne Elu: päikesepargid on muutunud varaste sihtmärgiks

14.03

USA ajaloolane: lääne müüt vabast maailmast püsib vaid välisohu toel

14.03

Trump kutsub üles saatma laevu Hormuzi väina turvama

14.03

Galerii: suur ettelugemine Kadriorus Uuendatud

14.03

Suursaadik Pipko: käsitlused USA-Eesti parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad Uuendatud

14.03

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

