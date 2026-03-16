Vene rünnaku põhjustatud naftaleke Ukrainas ohustab Moldova veevarustust

Dnestri jõgi. Autor/allikas: SCANPIX / Caro / Bastian
Moldova kuulutas Dnestri jõe vesikonnas välja 15-päevase keskkonnahäire, kuna Venemaa korraldatud õhurünnakuga Ukraina Novodnistrovski hüdroelektrijaamale põhjustatud naftareostus hakkas ohustama riigi veevarustust.

"Venemaa rünnak Ukraina Novodnistrovski hüdroelektrijaamale põhjustas nafta lekke Dnestri jõkke, ohustades Moldova veevarustust," ütles president Maia Sandu pühapäeval, lisades, et võimud on andnud keskkonna-alase hoiatuse ja rakendavad meetmeid elanike kaitsmiseks, teatas The Kyiv Independent.

Valitsuse keskkonnateenistuse analüüsid näitasid, et naftatoodete ja aromaatsete süsivesinike tase jõe vees ületas lubatud ohutusnorme, mis ajendas võime rakendama erakorralisi meetmeid.

Ametnike sõnul paigaldavad võimud Dubasari veehoidlasse täiendavaid tõkkeid, et takistada saaste levikut, ja koostavad loendit kaevudest, mida saaks vajadusel kasutada alternatiivsete joogivee allikatena.

Valitsus hoiatas ka, et piirkondades, kus saastatuse tase on endiselt kõrge, võidakse kehtestada veevõtu ja -kasutamise piirangud.

Peaminister Alexandru Munteanu ütles, et valitsuse peamine eesmärk on rahvatervise kaitse, kutsudes kodanikke üles toetuma ainult ametlikule teabele, samal ajal kui ametivõimud jälgivad olukorda ja koordineerivad tegevust Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu lähetatud rahvusvaheliste meeskondadega.

Esialgsetel andmetel sattus reostus jõkke, kui Venemaa õhurünnak tabas 7. märtsil Ukraina Tšernivtsi oblastis asuvat Novodnistrovski hüdroelektrijaama taristurajatist, kust lekkis välja trafoõli. Õlireostus on levinud allavoolu, tabades esmalt Moldovas Naslavcea küla.

"Majandusministeerium on Dnestri komisjoni osana ametkondadevahelise ja rahvusvahelise koostöö keskne koordinaator sellele keskkonnaohule reageerimisel," seisab Ukraina majandus-, keskkonna- ja põllumajandusministeeriumite ühisavalduses.

Ukraina Vinnõtsja ja Odessa oblastis toimusid tehnogeense ja keskkonnaohutuse ning hädaolukordade komisjonide koosolekud, kus määrati kindlaks Dnestri jõe reostuse ohjeldamise ja kõrvaldamise meetmete kogum.

Ukraina, olles Moldovaga sõlmitud Dnestri vesikonna koostöölepingu osaline, teavitas viivitamatult oma partnereid piiriülesest reostusest.

Dnestri jõgi on Ukraina sadamalinna Odessa ja Moldova pealinna Chişinău jaoks peamine veeallikas ning reostus kujutab endast tõsist ohtu nende elanikkonnale ja veeökosüsteemidele.

Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on seni mõjutanud naabruses asuvaid riike, sealhulgas Moldovat, peamiselt Vene droonide kaudu, mis on nende õhuruumi sisenenud ja seal alla kukkunud.

Moldova idapoolset piirkonda, mis asub valdavalt Dnestri jõe ja Ukraina piiri vahel, okupeerivad Vene väed Transnistriat. Moskva ja tema käsilased said selle oma kontrolli alla 1990. aastate alguses pärast Nõukogude Liidu lagunemist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBK Ukraina

