Osa Tallinna Maarjamäe mälestuspaiga õunapuudest on hävinud

Märtsiküüditamise aastapäev kommunismiohvrite memoriaali juures 2025. aastal. Taamal väikesed õunapuud.
Märtsiküüditamise aastapäev kommunismiohvrite memoriaali juures 2025. aastal. Taamal väikesed õunapuud. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) kuulutas välja hanke Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali haljasalale uute õunapuude istutamiseks, et asendada 33 liigniiske pinnase tõttu hävinud õunapuud. Uued õunapuud istutatakse ala remondi käigus.

RKAS teatas, et 172 kommunismiohvrite memoriaali õunapuud on istutatud 2018 aastal, kuid ebasobiva liigniiske pinnase tõttu on osade puude eluiga katkenud. Sellega seoses on vajalik istutada uued viljapuud vastavalt istutusplaanile.

Hanke järgi tuleb asendada aed-õunapuud August Vaga, Tartu, Kasper, Salla, Liivi Kuldrenett, Tiina, Talvenauding, Lea ja Tellisaare.

Viljapuud peavad olema vähemalt kõrgusega üle 1,2 meetrit. Istutusaugud tuleb täita uue sobiva mullaga ning vanad kuivanud õunapuud ja ebasobiv muld ning pinnas tuleb utiliseerida.

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks rajatud kommunismiohvrite mälestuspaik koosneb kahest osast: "Teekond ja "Koduaed".

Esimene on mälestuskoridor, mille seintele on jäädvustatud enam kui 22 000 elu kaotanud inimese nimed, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ning kelle matmiskoht on enamasti teadmata. See koridor sümboliseerib totalitaarse režiimi armutust ja inimvaenulikkust.

"Koduaia" rahu ja turvalisust pidi edasi andma park õunapuudega ning mesilased memoriaali pargipoolsel seinal.

Memoriaali autorid on Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Martin Prommik ja Lidia Zarudnaja (Arhitektuuribüroo JVR OÜ).

Toimetaja: Mari Peegel

