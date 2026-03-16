Konsultatsioonifirma soovitas VW-l sulgeda kaheksa tehast Saksamaal

Meedia teatel leidis konsultatsioonifirma McKinsey & Company, et Volkswagen (VW) peaks pikas perspektiivis sulgema Saksamaal kaheksa autotehast. Volkswagenil on praegu Saksamaal 10 tehast ning McKinsey ettepanek tekitab nüüd riigis suuri vaidlusi.

McKinsey radikaalne ettepanek ilmus Saksa ajalehes Bild, kus kirjeldati konsultatsioonifirma ettepanekuid VW tegevuse ümberkorraldamiseks. Väidetavalt on ettepaneku eesmärk tõsta autohiiglase tulu, kuna kontserni kasum vähenes eelmisel eelarveaastal poole võrra.

McKinsey ettepanek tekitab nüüd riigis vaidlusi ning autohiiglase tööliste nõukogu kritiseeris seda teravalt. Nõukogu lükkas tagasi väited tehaste sulgemise kohta ning kritiseeris ka firma juhatust.

VW on samas raskustes ning sulges 2025. aasta lõpus oma Dresdeni tehase. Volkswagen sõlmis juba 2024. aasta lõpus ametiühingutega kokkuleppe koondada 2030. aastaks 35 000 töökohta, peamiselt kontserni nimibrändi juurest, seda osana laiemast plaanist säästa 15 miljardit eurot aastas.

McKinsey aruannetes tuuakse aga välja, et firma peab konkurentsivõime taastamiseks võtma kasutusele drastilisi meetmeid.

Saksa tootjad seisavad samal ajal silmitsi deindustrialiseerumisriskiga, firmad koondavad töötajaid ja sulgevad tehaseid. Meedia teatel on VW üle suurt mõjuvõimu omav Porsche-Piëchi perekond üha murelikum ning allikate teatel nõuab perekond kiiret tegutsemist suurema kasumlikkuse taastamiseks, vahendas Brussels Signals.

VW pressiesindaja keeldus McKinsey ettepanekuid otseselt kommenteerimast, kuid rõhutas, et firma on keskendunud struktuursetele kohandustele pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks.