E-Piima pankrot pani väiksed piimatootjad raskesse seisu

Paljud Kagu-Eestis tegutsevad väiksemad piimatootjad on AS-i E-Piim pankroti tõttu sattunud väga keerulisse majanduslikku olukorda, kuna E-Piimale kuuluv piima kokkuostuühistu ei ole mitu kuud maksnud ettevõtjatele toodangu eest ning seetõttu on talupidajad tegevuse jätkamiseks sunnitud vähendama loomade arvu.

Võrumaal Antsla vallas asuvale Ivaski talule on E-Piimale kuuluv ühistu jäänud piimaraha võlgu ligi 50 000 eurot, mistõttu talu on oma tegevuskulude katmiseks asunud loomi viima kokkuostu, ütles Ivaski talu peremees Karmo Põder.

"Me oleme neid igakuiseid kulusid katnud sellega, et oleme lihtsalt vaadanud loomade nimekirja peale ja siis tuleb teha valikud, et kõige lihtsam on realiseerida loomasid, mujalt midagi võtta ei ole," sõnas Põder.

Esmaspäeval toimunud E-piimale kuuluva piimaühistu koosolekul osalenud Võru vallas tegutseva Kõrgemäe talu perenaine Klaarika Hirv ütles, et ühistu on neile jätnud maksmata üle 60 000 euro, ent kuna teised piimatöötlejad väikestelt taludelt piima vastu ei võta, siis tuleb neil müüa oma toodangut ikka E-piima ühistule.

"Järeldame, et meil eriti ei ole võimalik seda raha kätte saada, nii anti mõista. Loodame muidugi paremat, aga nii on. Olukord on raske, sest viisime jällegi neli looma kokkuostu, liha hinnad on head ja sellega saame jälle kuu edasi minna. Mis järgmine kuu saab ei tea," tõdes Hirv.

"Oleme helistanud Valiosse, oleme helistanud Teresse, keegi meie piima vastu ei võta ja seetõttu olemegi lõhkise küna ees. Kuskil 40 tootjat on sellised, kes panevad pead kokku ja mõtlevad, et mis siis edasi saab," lisas Hirv.

Põlvamaal tegutseva ettevõtte Metsküla Piimamees omanik Triinu Koor on E-Piima ühistus olnud ligi 11 aastat ja summad, mis on ühistul piima eest maksmata, on ettevõtte jaoks suured.

"Oli üks asi, mis oli lausa naeruväärne, et soovitati laenu võtta, et võtke käibelaenu, müüge oma põllumaa, et mingi aeg, kui paremaks läheb – kui läheb, siis saate tagasi osta," rääkis Koor.

Põlva lähistel tegutseva Külmsoo talu peremees Ole Musting ütles, et kuigi nemad müüvad oma ettevõtte piimatoodangu Leetu, on E-Piima pankroti tõttu kogu Baltikumi turul piima kokkuostuhind madalam.

"Seda varianti kasutava piimatöötlejad usinasti ära, kuna neil ei ole piima nii palju vaja, siis nad saavad kehtestada ka teistele olulist ebasobivamaid hindu," märkis Musting.