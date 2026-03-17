Eesti ja Iisrael lubasid süvendada koostööd julgeoleku ja majanduse vallas

Margus Tsahkna ja Gideon Saar Iisraelis toimunud pressikonverentsil Autor/allikas: Kuvatõmmis Iisraeli välisministeeriumi ülekandest
Eesti ja Iisrael soovivad süvendada koostööd majandus-, IT- ja kaitsevaldkonnas, ütlesid välisminister Margus Tsahkna (E200) ja Iisraeli välisminister Gideon Saar teisipäeval ühisel pressikonverentsil.

Saar tänas Tsahknat, et Eesti välisminister tegi solidaarsusvisiidi Iisraeli ajal, mil riik on sõjalises konfliktis, ning meenutas, et neli kuud tagasi avas ta Tallinnas Iisraeli saatkonna.

"Soovime 2026. aastal samas tempos jätkata. Imetlen Eesti innovatsioonivõimekust ja seda, mida olete oma kodanikele suunatud digiteenuste vallas saavutanud," ütles Saar.

Saar rääkis, et Iraani režiim on nii piirkonnas kui ka globaalselt number üks ebastabiilsuse tekitaja ning et režiimi tegevus mõjutab otseselt ka Euroopa julgeolekut. Ta tõi näiteks Iraani režiimi panuse luureinfo ja relvade jagamisel Venemaaga.

Välisministrid arutasid omavahel ka mereteede turvalisust.

Saari sõnul ohustavad Iraani toetatud rühmitused rahvusvahelist laevandust nii Punasel merel kui ka Hormuzi väinas. Ta märkis, et kui selline strateegia peaks vilja kandma, võivad tulevikus ka teised režiimid mujal samamoodi käituda. "See võib muutuda Läänemere, Musta mere või Vahemere probleemiks. Kui Iraani piraatlust Hormuzi väinas ei nurjata, levib selline terrorism üle kogu maailma," lausus ta.

Iisrael soovib tugevdada koostööd Eestiga nii majanduse kui ka kaitsevaldkonnas ning näeb koostöövõimalusi ka tehnoloogia vallas, rõhutas Saar.

"Iisraeli tehnoloogia ja kaitsetooted on maailma parimad ning tõestavad end praegu nii ründe- kui ka kaitseolukordades. Iisraelil on palju pakkuda, nagu ka Eestil, kes on maailma juhtriik e-valitsemise vallas," rääkis Iisraeli välisminister.

Tsahkna ütles pressikonverentsil, et Eesti ja Iisraeli rahvas on väga sarnaselt meelestatud.

"Arvuliselt oleme küll ehk väikesed, kuid vabadusvaimult mitte – see on väga oluline. Eesti oli maailmas esimene riik, mis täpselt sada aastat tagasi kuulutas välja juutide kultuuriautonoomia. See on laialt teada, et juudi kogukonda Eestis hoitakse. Nad on meie ühiskonna osa ja nad on kaitstud," lausus ta.

Tsahkna märkis, et Eesti on palju õppinud Iisraeli laiapõhjalise riigikaitse kontseptsioonist. "Kahjuks on meil väga halb naaber, Venemaa. Oleme siin elanud kümme tuhat aastat ja plaanime elada veel vähemalt sama kaua, kuid meil on palju valdkondi, kus koostööd teha ja üksteiselt õppida," lisas ta.

Välisministrid arutasid ka olukorda Gazas ja Liibanonis ning arenguid Jordani Läänekaldal, sealhulgas asunike vägivalda ja intsidente.

"Püsiv rahu ja julgeolek nõuavad liikumist toimiva lahenduse poole, mis võimaldaks Iisraelil ja Palestiinal kõrvuti eksisteerida. Eesti on valmis panustama Euroopa Liidu dialoogi Iisraeli, palestiinlaste ja teistega, kes on valmis konstruktiivselt kaasa rääkima," ütles Tsahkna.

Kohtumisel kinnitasid Eesti ja Iisrael välisminister partnerluse olulisust. Tsahkna rõhutas, et koostöö ning Iisraeli saatkonna avamine Tallinnas süvendas kahe riigi suhteid veelgi. "Kinnitan Eesti rahva nimel, et see side ja sõprus jäävad kestma igavesti," lausus Tsahkna lõpetuseks.

Toimetaja: Valner Väino

