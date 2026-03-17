X!

Michal: Reformierakonna taha Karise taasvalimine ei jää

uudised
Foto: Kairit Leibold/ERR
uudised

Peaminister Kristen Michal sõnas "Esimeses stuudios", et Alar Karise uuesti presidendiks valimine Reformierakonna taha ei jää. Ühtlasi kinnitas Michal, et Reformierakond ei ole palunud ühtegi presidendikandidaati Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal välja käia.

Michali sõnul ei ole Reformierakond teinud sotsiaaldemokraatidele mingit pakkumist presidendikandidaadi nime väljakäimisega.

Michal lisas ka, et Kristo Enn Vaga sõnum Tanel Kiigele võimalike presidendikandidaatide nimedega oli lihtsalt arutelu. Tema sõnul saadeti sõnum vaid paar tundi peale riigikogu vanematekogu kohtumist, sest seal toimus presidendivalimiste arutelu.

Ühtegi kandidaati Michali sõnul Reformierakond sotsiaaldemokraatidel välja tuua pole palunud. Kandidaadi osas pole Michali sõnul ka erakonna juhatuses otsust langetatud.

"Ma üldiselt olen endiselt selle juures, et mina toetan president Karist ja ma arvan, et Karis võib ka sellega arvestada, aga ta peab ikkagi mainima või otsustama oma kandideerimise," ütles Michal ning lisas: "Kui tal on olemas erakondade toetus, siis Reformierakonna taha see valimine küll ei jää."

Samas kinnitas Michal, et ametlikult sotsid Marina Kaljuranna kandidatuurile toetust Reformierakonnalt pole palunud.

"Praegusel hetkel ma küll kujutan ette, et sotsiaaldemokraadid lülitasid ennast efektiivselt poliitiliselt maastikult välja selliste kuluaarivestluste [avaldamisega]," lisas Michal.

Spekulatsioonidega, et Reformierakond võiks anda presidendivalimistel hääle sotsiaaldemokraatide kandidaadile, et kindlustada nii koalitsiooni püsimist, peaminister ei nõustunud.

"Koalitsioonihääled ei ole ohus. Kaua on ennustatud nüüd [koalitsiooni lagunemist], kõikidest kriisidest me oleme läbi tulnud ja vist 2024. aastast minu mäletamist mööda on sotsiaaldemokraadid käinud ringi sellise jutuga," ütles Michal.

Pärtel-Peeter Pere erakonnast lahkumisel tehtud kriitikat Michal liiga tõsiselt ei võtnud.

"Minu võimete ja puuduste nimekiri - mõlemad saaksid tõenäoliselt üsna pikad, vähemalt mulle endale nii meeldib mõelda. Kumb pikem saab, ei tea," ütles Michal kriitika kohta.

Reformierakonna mõned nädalad tagasi avaldatud Sinimustvalget visioonist rääkides leidis peaminister, et tegemist pole lipuvärvide poliitilise kaaperdamisega. Lisaks tunnistas Michal, et dokumendi koostamisel kasutati tehisaru.

"Kindlasti on osa sellest tekstist ka läbi tehisaru käinud. Seda üldse kontrollitakse ka tehisaruga ja ma arvan, et see on väga hea," lisas Michal.

Küsimuse peale, kas aktsiisitõusu ärajäämine on seotud lähenevate valimistega, vastas peaminister: "Teistel aegadel tehtud otsuseid ei ole mõistlik praegu just jätta [käiku], kui me näeme, milline ebakindlus maailma turgudel on. Iga päev inimesed käivad vaatamas mitut asja, mida nad varem ei vaadanud: mis toimub Hormuzi väinas, mitu laeva sealt läbi saab," viidates nafta tarneraskustele.

Michal kordas ka saates üle, et Eesti toetab USA ja Iisraeli rünnakuid Iraani vastu.

"Sellel USA ja Iisraeli tegevusel, et ühel Putini liitlasel oleks tuumanupp haardest kaugemal, on küll meie toetus olemas. Putini sõprade vähendamine, ma arvan, on siinkandis ka julgeolekuliselt mõistetav ja kindlasti me ei vaja Iraani, millel on tuumavõimekus, mis loob ohtu kogu maailmale," selgitas Michal.

Erinevalt näiteks Saksamaast ja Suurbritanniast, sõnas välisminister Margus Tsahkna, et Eesti on valmis vajadusel saatma resursse Hormuzi väina.

Michali hinnangul on Eesti ja USA julgeolekupartnerlus laitmatu ning ta ei astunud ka tagasi väitest, et Eesti MAGA-poliitikat ei toeta.

"Idee sellest, et Euroopa oleks nõrgem või peaks kuidagi lagunema või Euroopa koos ei tööta, eks seda ju jagavad kõik teised sellised suured riigid. /.../ Nii et ma arvan, et Eesti inimeste huvides on ka tugev ja toimiv Euroopa Liit. Selle vaates juures ei ole häbiasja," sõnas Michal.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Esimene Stuudio"

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:33

Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

23:12

22:55

ETV spordisaade, 17. märts

22:44

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

22:04

Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

22:02

Ilves: sotsiaaldemokraadid kasutavad minu soovitust poliitilise malakana

21:42

Asi: meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga

21:39

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:30

Ameerikas tähistavad Püha Patricku päeva isegi itaallased

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:32

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

16.03

Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse Uuendatud

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

16.03

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

08:02

Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

16:53

Tsahkna: Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina Uuendatud

09:49

Iisrael saatis maaväed Liibanoni

16:02

Läänemets vabandas Riina Kionka ja Alar Karise ees

14:03

Tanel Kiik: mulle saatis presidendikandidaatidega SMS-i Kristo Enn Vaga Uuendatud

04:47

Osa Tallinna Maarjamäe mälestuspaiga õunapuudest on hävinud

ilmateade

loe: sport

23:33

22:55

22:44

22:04

loe: kultuur

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

17:17

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

loe: eeter

16:26

Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all töö ja vaesus

14:38

Mürgistusteabejuht: koolilapse jaoks peaks tegema turvalise ravimikarbi

14:23

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

13:37

Raimo Ülavere: igavad ja tüütud tegevused kasvatavad vastupidavust

Raadiouudised

18:50

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

18:50

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

18:35

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

18:35

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

15:35

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

15:30

Raadiouudised (17.03.2026 15:00:00)

12:35

Eesti randadel on leitud linnugrippi surnud luiki

12:35

Venemaa loob netis uut raudset eesriiet

12:35

EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

12:25

Raadiouudised (17.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo