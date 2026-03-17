Tanel Kiik: mulle saatis presidendikandidaatidega SMS-i Kristo Enn Vaga

Tanel Kiik. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Tanel Kiik ütles, et Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga saatis talle SMS-i, milles pakkus välja kolm võimaliku presidendikandidaadi nime, et sotsid need ise avalikkusele välja käiksid. Nende seas oli ka Riina Kionka nimi.

"Mulle on Reformierakonna peasekretär saatnud SMS-i, kus ta pakubki välja kolm nime lootuses, et sotsiaaldemokraadid need esitaksid. Vastasin nii talle kui ka teistele reformierakondlastele, et meil ei ole huvi niisuguseid poliitmänge mängida. Riigipea valimine on tõsine asi. Me ei hakka õhku viskama nimesid olukorras, kus alles käib arutelu, kas Alar Karis soovib teiseks ametiajaks jätkata ja kas tal on parlamendi toetus olemas," ütles Kiik ERR-ile.

"Igaüks võib ise otsustada, kas usub Reformierakonda või mind. Mul on telefonis vastav sõnum olemas. Küllap need Reformierakonna liikmed, kes on sel teemal suhelnud, teavad väga hästi, mida nad on välja pakkunud. Kui nad jätkavad meedias valetamist, siis ühel hetkel ei jää mul muud üle, kui need sõnumid avalikustada," lisas ta.

"Kogu selles presidendivalimiste protsessis on näha, et Reformierakond ei ole suutnud ise otsustada, kas ta toetab vabariigi presidendi Alar Karise jätkamist riigipeana või mitte. Ta püüab seda debatti või otsustamise vastutust teistele lükata. Nad soovivad, et avalikus debatis kõlaks rohkem nimesid just eesmärgiga aega võita ja leida ehk kokkulepe mõne teise või kolmanda kandidaadi osas," rääkis Kiik.

ERR lisab esimesel võimalusel ka Kristo Enn Vaga kommentaari.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

