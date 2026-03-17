Tsahkna: Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina

Välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnul on Eesti valmis USA-ga arutama oma vägede saatmist Hormuzi väina. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) rõhutas, et Lähis-Idas toimuv on seotud ka Ukraina sõjaga ning on oluline veenda liitlasi Ühendriikidele appi minema.

USA president Donald Trump kutsus laupäeval riike üles saatma laevu Hormuzi väina julgeolekut tagama. Väina läbib umbes viiendik maailma naftatarnetest.

Tsahkna nentis, et olukord Hormuzi väinas on väga keeruline ning puudutab maailma varustuskindlust nii nafta, gaasi kui ka väetise asjus. Olukorra rahunemist välisminister ei näe.

"Ameerika Ühendriikide president on öelnud, et ootab NATO liitlastelt tuge, aga selle andmine ei käi abstraktselt. Eesti positsioon on, et kui Ameerika Ühendriigid selle teema näiteks NATO-s või bilateraalselt tõstatavad, siis oleme kindlasti valmis neid küsimusi arutama," lisas ta.

Välisministri sõnul on kõigepealt vaja selgeks teha, millist abi ja tuge USA soovib ning mis oleks selle eesmärk. 

"Kui räägime sõjalisest abist, peavad olema väga selged plaanid," rõhutas Tsahkna. "Hetkel võime öelda, et Euroopa pool ei ole teadlik Ameerika Ühendriikide strateegilistest eesmärkidest. Ausalt öeldes ei olnud me teadlikud ka siis, kui see sõda algas, nii et selles mõttes on seal palju küsimusi."

Ta rõhutas, et  Eesti on olnud Ameerika Ühendriikidele läbi aja usaldusväärne partner, kui vaadata kasvõi Iraagi või Afganistani missioone ning et Eesti on alati oma liitlasele toeks, kui seda vaja on.

Eestil on kolm miinitõrjelaeva ning tegevväelased käivad nii suuremate kui ka väiksemate koosseisudega välisoperatsioonidel. Praegu ei ole veel selge, milline oleks Eesti võimalik panus Hormuzi väinas.

Eesti miinijahtija Sakala Autor/allikas: Kaitseväe peastaap

"See kõik sõltub tegelikult sellest, mida Ameerika Ühendriigid üldse küsivad, kui nad küsivad. Tänaseks hetkeks ei ole NATO tasemel ametlikku küsimist toimunud. On erinevad liitlasriigid, kes on valmis teemat arutama, aga on ka neid – näiteks Saksamaa ja britid –, kes on öelnud, et nad ei näe oma vägede sinna saatmist. See kõik on veel nii toores," sõnas Tsahkna.

Välisminister tõdes, et Eestil ei ole palju võimekusi, millega panustada. 

"Me peame arvestama ka seda, et seesama Hormuzi väin on kohati pisut rohkem kui 30 kilomeetrit lai. Kui räägime teoreetiliselt laevadest või mere navigatsioonist, siis see tähendaks, et ka rannik tuleks võtta kontrolli alla, kuna sealt on võimalik väga lihtsalt tabada kõike, mis mere peal liigub," sõnas Tsahkna.

Ta rõhutas, et olukord on sõjaliselt väga keeruline ning ka Venemaa poolt tulev oht Euroopas ei ole kusagile kadunud. "Ta sõdib täie jõuga Ukrainas ja ähvardab samamoodi meie regiooni, nii et see on komplekssem pilt. Ma ei näe, et see olukord Lähis-Idas kuidagi lihtsalt ja kiiresti laheneks."

Kui NATO ega Euroopa Liit ei leia konsensust operatsioonil osaleda, võib Eesti panustada ka eraldi riikide grupis.

"Kui vaatame viimaste aastakümnete erinevaid missioone, siis on need tavaliselt toimunud koalitsioonide näol ehk formeerub mingisugune riikide ühendus. NATO tervikmissiooni käivitamine – selle eesmärk on kaitse – on alati palju keerulisem, sest see eeldab kõigi liikmesriikide nõusolekut, mida me hetkel võib-olla isegi ei näe," rääkis Tsahkna.

Küsimusele, kas Eesti riikidevahelistel läbirääkimistel survestab liitlasi USA-le appi minema, vastas Tsahkna: "Eesti on välja öelnud oma poliitilised seisukohad: toetame Ameerika Ühendriike ja ka Iisraeli, mis puudutab Iraani režiimi nõrgestamist ning nende relvaprogrammide hävitamist. Seda poolt me poliitiliselt toetame, kuid meie roll ei ole pidada läbirääkimisi ega kutsuda teisi liikmesriike üles sõjaliselt sekkuma – iga riik otsustab ise."

"Eesti on NATO liitlasriigina laua taga ja suhtlus käib aktiivselt. Rääkisin alles eile õhtul meie suursaadiku Jüri Luigega ja sain ülevaate, kes kellega mida on arutanud. Eesti on selles kogukonnas aktiivne," lisas ta.

Mihkelson: oluline on veenda liitlasi Ühendriikidele appi minema

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul näitab Lähis-Idas toimuv, et Ameerika Ühendriigid ei suuda ilma liitlasteta saavutada sellist edu nagu president Donald Trump on lootnud.

"Ta võib-olla töötab siiski ka selle nimel, mis on lõppkokkuvõttes Eesti julgeolekupoliitika huvides – et liitlasruum on vajalik kõigile osalisriikidele, sealhulgas ka Ameerika Ühendriikidele," ütles Mihkelson.

Tema sõnul on mõttekoht see, milline võiks olla liitlaste panus rahvusvaheliste mereteede lahti hoidmisele.

"Ma arvan, et siin ei tohiks olla ruumi sellisele arutule ülbitsemisele, et "vaadake, enne te sõimasite meid ja nüüd te tahate meie abi". Maailma majanduses toimuv on kõigi meie huvides. Kohti, kus on vaja tähelepanu, on lisaks Hormuzi väinale veelgi, eriti kui peame silmas näiteks Jeemeni huthide tegevust samasuguse kaubatee häirimisel Punasel merel," rääkis Mihkelson.

Marko Mihkelson Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Mihkelsoni hinnangul tuleks liitlastega Lähis-Idas toimuvast rääkida ka Ukraina-võtmes.

"Ameerika liitlastega tuleb rääkida ka sel teemal, sest me näeme, et Venemaa ei ole oma agressiooni peatanud. Ta ei taha tegelikult saavutada rahu tingimustel, mis oleksid ennekõike ukrainlaste huvides. Venemaa nõuab kapitulatsiooni, mitte rahu. Selles olukorras peavad ka Ameerika liitlased aru saama, et panus, mis on rahu saavutamiseks Ukrainas tehtud, on ebapiisav," ütles ta.

"Mõelgem kasvõi sellele, et Iraan peab koos Venemaaga seda sõda Euroopa vastu. Esimene Iraani droon tabas Ukrainas sihtmärki aprillis 2022, seega ei saa neid konflikte näha eraldiseisvate sõdadena," lisas ta.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütlesid esmaspäeval, et see ei ole NATO sõda.

"See on alati selline eufemism, et mis see siis täpselt on," kommenteeris Mihkelson. "Me näeme, et meie liitlane Türgi on juba tegelikult olnud osaliselt sihtmärk. NATO sõda on alati siis reaalsus, kui ühte meie liitlasriiki rünnatakse. Küsimusele, kas toimuv mõjutab meie julgeolekut, on vastus "loomulikult" – ning seda mitte ainult kaudselt, vaid ka vahetult."

Liitlaste üksteisesuunaline parastamine lõhuks liitlasruumi ja tooks kasu vaid Venemaale, täheldas Mihkelson.

Mihkelsoni hinnangul ei peaks praegu Eesti kaaluma sõjaliste vahendite saatmist, kuna riigi enda julgeolekukeskkond on dünaamiline, küll aga peaks Eesti tegema aktiivset diplomaatilist tööd, et tõstatada liitlaste seas teemasid, mis on olulised ühtsuse hoidmisel ja ühtse strateegia kujundamisel. 

Mihkelson rõhutas, et Eesti ülesanne on selgitada Euroopa riikidele, et USA aitamine ja üheskoos tegutsemine on kõigi huvides. Ta tõi välja, et Pärsia lahel toimuv mõjutab maailmamajandust ega ole üksnes ameeriklaste mure. 

"Siit tehakse järeldusi selle kohta, kas me oleme suutelised rahvusvaheliselt tagama mereteede lahtiolekut või mitte, ning kas meil on selleks piisavalt jõudu ja poliitilist tahet. Isolatsiooni mängimine kindlasti kaasa ei aita. On selge, et ükskõik kuidas see sõda hetkel ka ei lõpeks, jagub ebastabiilsust Lähis-Idas tõenäoliselt veel päris pikaks ajaks. See tähendab, et kui me ei pööra sinna tähelepanu koostöös liitlastega, siis me ka oma julgeolekut ei tugevda," ütles Mihkelson.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Marko Mihkelsoni intervjueeris Indrek Kiisler

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:42

FOTOD | Tartu Titansi laager tõi Paidesse üle 60 Ameerika jalgpalluri

12:37

Praxise uus juht: mõttekoda hoiab lõhestunud ühiskonnas fookuse faktidel

12:35

Eesti randadel on leitud linnugrippi surnud luiki

12:35

Venemaa loob netis uut raudset eesriiet

12:35

EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

12:25

Raadiouudised (17.03.2026 12:00:00)

12:25

Iisrael teatas Iraani kahe kõrge julgeolekuametniku tapmisest

12:23

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" peaminister Kristen Michal

12:20

Maria Faust: hea kunst on poliitiline, aga poliitiline kunst on ohtlik

12:17

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

16.03

Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse Uuendatud

16.03

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

08:36

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

16.03

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

16.03

Ministeerium loobus õpilastele ja eakatele bussipileti kehtestamisest

16.03

Suurt Soome tuuleparki ähvardab pankrot

16.03

Kallas soovitab suunata EL-i mereväemissiooni Punaselt merelt Hormuzi väina Uuendatud

08:02

Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

16.03

Belgia peaminister kutsus EL-i üles sõlmima Venemaaga kokkulepet

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

ilmateade

loe: sport

12:42

FOTOD | Tartu Titansi laager tõi Paidesse üle 60 Ameerika jalgpalluri

12:09

Noor Eesti kardisõitja mahtus Itaalias pjedestaalile

11:31

KUULA | "Võimla" võtab fookusesse laskesuusatamise MK-etapi

11:23

Colorado Avalanche'i särav minek on tuhmunud

loe: kultuur

12:20

Maria Faust: hea kunst on poliitiline, aga poliitiline kunst on ohtlik

08:29

Keelenupp. Kas kassigile või kassilegi?

16.03

Haus galeriis näeb Markus Kasemaa ja Nina Doshe loomingut

16.03

Liimets võõrkeelse filmi Oscarist: Joachim Trier on Norrat väga võimsalt filmikaardile panemas

loe: eeter

11:58

Gerli Padar-Parmas: vägivaldsed suhted on mu elu palju mõjutanud

09:54

Jooksufänn Mikk Jürjens: jooksmine on kõige kiirem viis tutvuda uue linnaga

08:06

Video: Marko Reikop tegi ringkäigu kunstnike liidu kevadnäitusel

16.03

Boy George astub Eurovisioonil San Marino eest võistlustulle

Raadiouudised

10:30

E-piima pankrot sunnib piimatootjaid lehmi müüma

09:20

Raadiouudised (17.03.2026 09:00:00)

16.03

Päevakaja (16.03.2026 18:00:00)

16.03

Eesti õhuruumis oli läinud aastal rohkem lende ja rohkem suuri lennukeid kui aasta varem

16.03

Raadiouudised (16.03.2026 15:00:00)

16.03

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

16.03

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

16.03

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

16.03

Ilm on täna sajune

16.03

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo