ERR USA-s: demokraatide väitel õõnestab Trump usaldust liitlaste vahel

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump väljendas ovaalkabinetis pettumust NATO liitlaste suhtes, heites neile ette vähest toetust Iraani ohu kõrvaldamisel.

"Olen NATO-s pettunud. Oleme aastate jooksul kulutanud sellele triljoneid dollareid. Tõepoolest triljoneid. See on üks põhjusi, miks meil on eelarvepuudujääk. Me aitame teisi riike, aga kui nemad meid ei aita, siis on see kindlasti midagi, mille üle tuleb järele mõelda," ütles Trump.

Washingtonis viibiv Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et ameeriklased ei ole liitlastele Hormuzi väina turvamise kohta esitanud ühtegi konkreetset palvet, kuid kõigi huvides on seal kiire lahendus leida.

"Oleme öelnud, et me oleme valmis arutama ja laua taha istuma. See on globaalne küsimus. Sellest on mõjutatud ka Eesti põllumees ja tavaline tarbija. Kui kütusehind kasvab, mõjutab see leiva hinda ja kõiki autojuhte. Iga eestlase huvides on leida seal võimalikult kiiresti lahendus ning sellised lihtsalt ukse kinni löömised sellele kindlasti kaasa ei aita," sõnas Pevkur.

Trumpi hinnangul on tegemist tõsise testiga alliansi ühtsusele ja valmisolekule Ameerikat toetada.

"Ma arvan, et NATO teeb väga rumala vea. Olen juba pikka aega mõelnud, kas NATO oleks meie jaoks tegelikult olemas. See oli suur test. Me ei vaja neid otseselt, kuid nemad oleksid pidanud meie jaoks olemas olema," lausus Trump.

Demokraatide hinnangul nõrgestab selline terav ja vastandav retoorika liitlaste omavahelist usaldust. Seda ajal, mil ühtne tegutsemine on julgeoleku seisukohalt eriti oluline.

"NATO pannakse praegu proovile ning ma loodan, et allianss peab sellele katsumusele vastu, sest paljud meist toetuvad NATO-le kui maailma ajaloo tugevaimale liidule. Me peame oma liitlasi hoidma. Me peame oma sõprussuhteid tugevdama. Me ei peaks otsima viise, kuidas üksteist lõhestada," sõnas demokraadist USA senaator Dick Durbin.

Washingtonis on tunda pinget. Administratsioon seisab silmitsi nii välis- kui sisepoliitilise survega. Lähenevad vahevalimised sunnivad Valget Maja otsima konfliktile kiiret ja selget lahendust.

"Kohtusime erukindral Caine'iga, kes on Trumpi meeskonnale väga lähedalseisev, ja tema sõnumid olid üsna sarnased – administratsioon on praegu üsna frustreerunud meeleolus. Tuleb arvestada, et tulemas on vahevalimised ja sisepoliitika hakkab mõjutama Valge maja käitumist," ütles Pevkur.