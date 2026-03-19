Balti jaamas seiskus taristurikke tõttu tundideks rongiliiklus

Kell 9.30 taastati liiklusjuhtimissüsteemide tarkvara töö, teatas Elron.

"Nüüd algab edasise olukorra taastamine ning rongid saavad uuesti liikuma. Siiski võib päeva jooksul veel tulla hilinemisi, kuna hommikune rike mõjutas liiklusgraafikut, " sõnas AS Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles

Rikke tõttu ei olnud võimalik liikluskorraldajatel rongiliiklust korraldada, sest jaamas ei saanud vastavaid toiminguid teha, kommenteeris Lilles.

Reisirongiliiklus taastub päeva jooksul, teatas Elron, kuid lisas, et hommikune seisak mõjutab reisirongiliiklust kogu tänase päeva jooksul.

"Pärast taristurikke kõrvaldamist AS Eesti Raudtee poolt saime hakata alates kella 9.32 järk-järgult liiklust taastama. Esimesed rongid liinidel Paldiski–Tallinn ja Turba–Tallinn liiguvad ja esimene rong jõudis taas Balti jaama," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

"Ulatusliku taristurikke tõttu jäi hommikul ära üle 40 reisi ja kindlasti tuleb reisijatel kogu päeva jooksul arvestada kõrvalekaldumistega tavapärasest sõiduplaanist," lisas ta.

Rikke tõttu seisis reisirongiliiklus läänesuunal (Tallinn–Pääsküla/Keila/Turba/Paldiski/Kloogaranna) ja mõjutatud olid ka ida- (Tallinn–Rakvere/Narva), lõuna- (Tallinn–Tartu/Valga/Koidula) ning edelasuuna (Tallinn–Rapla/Türi/Viljandi) liiklus.

Pärast seisaku lõppemist on kõikide väljumiste alg- ja lõpp-peatuseks Tallinnas taas Balti jaam.

Läänesuunal oli liiklus täielikult peatunud

Kui osa Elroni ronge sai sõita Ülemiste või Kitseküla jaamani ja sealt välja, siis läänesuunaline (Tallinn–Pääsküla/Keila/Turba/Paldiski/Kloogaranna) liiklus katkes neljapäeva hommikul kella 6 paiku täielikult.

"AS Eesti Raudtee teavitas, et juhtimisseadmete tarkvaras tekkinud rikke tõttu ei saa teenindada reisironge Balti jaamast alates kogu läänesuunas," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe enne rikke parandamist. "See puudutab kõiki Tallinn – Pääsküla, Tallinn – Keila, Tallinn – Turba, Tallinn – Paldiski ja Tallinn-Kloogaranna reise. Hommikused reisijad peaksid otsima tööle ja kooli jõudmiseks alternatiivi. Hetkel tegeleme Elroni poolt ka asendustranspordi korraldamisega, kuid kindlasti ei ole võimalik kogu läänesuuna rongiliiklust bussidega asendada," sõnas Mäe enne rikke eemaldamist.

Elroni esindaja sõnul mõjutas taristurike ka Balti jaama saabuvaid ning sealt väljuvaid ida-, lõuna-, ja edelasuuna reise.

Elron palub reisijatel jälgida www.elron.ee operatiivteateid liikluskorralduse muudatuste kohta.

"Kuna rongidepoo asub Pääskülas rikkepiirkonnas, siis olenevalt rikke kestusest võib hakata nihkuma ka ida-, lõuna- ja edelasuuna sõiduplaanid, sest ronge ei saa läbi Balti jaama viia liinile," lausus Mäe varem.

Elron hüvitab sõidukorra maksumuse rongi hilinemisel 30 või enam minutit. Hüvituse saamiseks tuleb täita tagastusvorm Elroni veebilehel.