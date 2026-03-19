X!

Eesti Raudtee välistab võimaluse, et rikke taga võis olla sabotaaž

Eesti
Uued elektrirongid.
Uued elektrirongid. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti Raudtee välistab võimaluse, et neljapäeva hommikul raudteeliikluses häireid põhjustanud rikke taga võis olla sabotaaž. Rike tekkis tarkvara uuendamisel ning selle täpsemad põhjused on selgitamisel.

Ööl vastu neljapäeva toimus Eesti Raudteel korraline planeeritud liiklusjuhtimissüsteemi tarkvara uuendamine. Uuendamise lõpetamisel ei taastunud kõik süsteemid aga korrapäraselt ning ei võimaldanud enam rongiliiklust korraldada, selgitas ettevõtte toimepidevuse osakonna juht Marius Kupper.

Kui neljapäeva hommikul selgus, et graafikujärgset rongiliiklust Balti jaamas ei ole võimalik avada, käivitas Eesti Raudtee kohe oma reageerimissüsteemid ja teavitas koostööpartnereid ja avalikkust.

Rikke tõttu seiskus Tallinnas Balti jaamas tundideks rongiliiklus.

"Täna saame kinnitada, et sabotaaživariant on välistatud, see kindlus on meil olemas," sõnas Kupper. Ta lisas, et tehnilise rikke täpseid põhjuseid selgitab ettevõte koostöös partnerite ja spetsialistidega.

Kupper tõdes, et sellises ulatuses oli rike esmakordne. 

"Teeme sügavad analüüsid. Eesmärk on, et selliseid juhtumeid tulevikus toimuda ei saaks," sõnas ta.

Eesti Raudtee käivitas rikke tõttu kriisiplaani alternatiivse rongiliikluse juhtimiseks. 

"Liiklus taastus kell 9.30 ehk nii nagu tavapäraselt. Me olime valmis järgmisel pooltunnil korraldama rongiliiklust n-ö vanal moel. Olime varustanud kõik jaamad Balti jaamast kuni Paldiskini jaamakorraldajatega, kes olid füüsiliselt kohapeal olemas. Olime valmis minema seal üle käsijuhtimisele," rääkis Kupper.

"Tunnustan siinkohal Elronit, sest sellises mahus töö ümberkorraldamine ei käi nipsust. Nende pingutus info jagamisel ja asendusbusside leidmisel läks kohe käima ning kella 9.30-st olid alternatiivid käivitatud ja oldi valmis reisijatele teenust pakkuma," lisas ta.

Kuigi Eesti Raudtee saatis kohapeale liikluskorraldajad, ei pidanud nad füüsiliselt sekkuma.

"Me olime seal kohapeal juba kõik süsteemid üle kontrollinud. Aga siis saabus meie jaoks ikkagi väga hea uudis, et tehniline meeskond, kes ööst saadik selle rikke põhjuste otsimisega tegeles, oli selle rikke üles leidnud ja likvideerinud," sõnas Kupper.

Ta kinnitas, et ka süsteem sai korrektselt uuendatud.

Rike ei olnud seotud ka Tartu liiklusjuhtimissüsteemiga. Tartu suunal on raudtee valmis, kuid sealne liiklusjuhtimissüsteem vajab veel kontrolli. Kupper selgitas, et piirkondades on erinevad süsteemid ning neljapäevane rike puudutas konkreetselt läänesuunda Keilast Ülemisteni. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Intervjueeris Iida-Mai Einmaa

