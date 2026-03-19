Otse kell 10: riigikogu arutab põllumajanduse rolli Eesti majanduses

Riigikogu tänasel täiskogu istungil toimub maaelukomisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu teemal "Põllumajandus ja toidutootmine kui strateegiline majandusharu". Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungil teevad ettekande maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse (Reformierakond), Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira, taime- ja loomakasvatusega tegeleva Sadala Agro OÜ juhatuse liige Ahti Kalde ning riigile kuuluva lõhkeainetehase Hexest Materials AS-i juhatuse liige Randel Veerits.

Arutelu keskendub sellele, kuidas tagada Eesti põllumajanduse ja toidutootmise kestlik areng järgmise kümnendi jooksul olukorras, kus sektor seisab silmitsi kliimamuutuste, konkurentsisurve ja globaalsete riskidega. Olulisel kohal on ka Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ja ühise põllumajanduspoliitika muutuste mõju sektori rahastamisele ja investeeringutele.

Lisaks majanduslikule mõõtmele vaadeldakse põllumajanduse ja toidutootmise rolli Eesti laiapindse julgeoleku, tarneahelate toimepidevuse ja riigi kriisivalmiduse tagamisel.

Riigikogu liikmed saavad igale ettekandjale esitada ühe küsimuse. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.

08:08

Pärnu ja Võru alustavad poolfinaalseeriat

07:58

Otse kell 10: riigikogu arutab põllumajanduse rolli Eesti majanduses

07:56

Nokklooma karvade värviterakesed lähendavad teda koolibri ja paabulinnuga

07:44

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Tsahkna, Keldo, Sutt ja Taro

07:26

Balti jaamas seiskus taristurikke tõttu rongiliiklus Uuendatud

07:14

Tallinna Hundipea miljardiarendus kavatseb kasvada mitu aastakümmet

07:11

ERR Washingtonis: Pevkuri sõnul jätkab USA rahu vahendamist Ukrainas

06:47

Kuulduste kohaselt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

06:40

Koalitsioon hääletas maha politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni loomise Uuendatud

06:27

Iraan ründas vastuseks oma gaasirajatise tulistamisele Katari gaasimaardlat

Loetumad uudised

18.03

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

18.03

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

18.03

Sõja 1484. päev: Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

18.03

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

18.03

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

18.03

Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

18.03

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

18.03

Terras liitub põllumeeste protestiga Uuendatud

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

ilmateade

loe: sport

08:08

Pärnu ja Võru alustavad poolfinaalseeriat

00:03

Liverpool tuli avamängu kaotusest välja, Tottenham mitte

18.03

TalTech lubas veerandfinaali avamängus Valmieral visata üle 100 punkti

18.03

Kopecky teenis hooaja esimese võidu, Sander taasleidis enesekindluse

loe: kultuur

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18.03

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18.03

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

18.03

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

loe: eeter

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18.03

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

18.03

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

18.03

Rattakollektsionäärid: taastame kunagiste ässade kuulsaid rattaid

Raadiouudised

18.03

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18.03

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

18.03

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

18.03

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

18.03

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

18.03

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

18.03

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

18.03

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

18.03

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

18.03

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

