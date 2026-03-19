Otse kell 10: riigikogu arutab põllumajanduse rolli Eesti majanduses

Riigikogu tänasel täiskogu istungil toimub maaelukomisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu teemal "Põllumajandus ja toidutootmine kui strateegiline majandusharu". Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungil teevad ettekande maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse (Reformierakond), Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira, taime- ja loomakasvatusega tegeleva Sadala Agro OÜ juhatuse liige Ahti Kalde ning riigile kuuluva lõhkeainetehase Hexest Materials AS-i juhatuse liige Randel Veerits.

Arutelu keskendub sellele, kuidas tagada Eesti põllumajanduse ja toidutootmise kestlik areng järgmise kümnendi jooksul olukorras, kus sektor seisab silmitsi kliimamuutuste, konkurentsisurve ja globaalsete riskidega. Olulisel kohal on ka Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ja ühise põllumajanduspoliitika muutuste mõju sektori rahastamisele ja investeeringutele.

Lisaks majanduslikule mõõtmele vaadeldakse põllumajanduse ja toidutootmise rolli Eesti laiapindse julgeoleku, tarneahelate toimepidevuse ja riigi kriisivalmiduse tagamisel.

Riigikogu liikmed saavad igale ettekandjale esitada ühe küsimuse. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.