Eesti miinijahtija sai jääolude tõttu kahjustada ja vajab remonti

Eesti mereväe lipulaev Admiral Cowan
Mereväe miinitõrjelaev Admiral Cowan sai jääolude tõttu kahjustada ja suunati selle tõttu erakorralisse hooldusesse.

Mereväe kinnitusel sai laev sai kahjustada esmaspäeval.

"16. veebruaril Eesti merealalt välja sõites sai mereväe miinijahtija EML Admiral Cowan erakordselt keeruliste jääolude tõttu kahjustada, mistõttu tehakse laevale erakorraline hooldus," vastas ERR-i päringule mereväe teabeohvitser.

Teabeohvitser kinnitas, et ühtegi teist laeva antud intsident ei puudutanud ja ülejäänud mereväe miinijahtijad on töökorras ning valmis täitma määratud ülesandeid.

Merevägi ei täpsustanud, kui tõsised vigastused on, mis on laeva jääklass ning kui palju remont maksma läheb.

ERR-i uudistetoimetuseni jõudis info, et kahjustusi on saanud ka teine mereväe alus – patrull-laev Raju. Mereväe teabeohvitseri sõnul ei vasta see info tõele.

Kahjustada saanud Admiral Cowan on esimene kolmest Eesti mereväele Suurbritanniast soetatud Sandown-klassi miinijahtijast. Mereväel on veel miinitõrjelaevad Ugandi ja Sakala.

Endine mereväe ülem Jüri Saska selgitas varem ERR-ile, et tavaliselt on kolmest laevast üks miinitõrjegrupis, teine hoolduses või väljaõppes ning üks alus jääb kodusteks ülesanneteks. 

Samuti on mereväel kolm patrull-laeva – Kindral Kurvits, Raju ja Valve. Laevade eesmärk on merepatrulli teostamine Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis.

Admiral Cowan saabus Eestisse ja anti Eesti mereväele üle 2007. aasta aprillis

Aastatel 2018 kuni 2019 läbis Admiral Cowan võimeuuendusprogrammi koos teiste Eesti mereväe miinijahtijatega Suurbritannias, mille käigus vahetati välja laeva sonar ja lahingjuhtimissüsteem.

Admiral Cowanile paigaldatud hüdrolokaatori ehk sonariga saab avastada ning klassifitseerida ankru- ja põhjamiine. Seejärel saab pardal oleva Seafox süsteemi allveerobotiga või tuukritega miini identifitseerida ning kahjutuks teha.

Patrull-laeva Raju ehitas Eesti ettevõte Baltic Workboats. Laev anti 2018. aastal politsei- ja piirivalveametile üle. Alates 2023. aastast on alus mereväe teenistuses.

EML Raju Autor/allikas: Eesti kaitsevägi

Toimetaja: Valner Väino

