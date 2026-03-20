Starmer lubas USA-l kasutada Briti baase Hormuzi väina taasavamiseks

Iraan on sulgenud Hormuzi väina, energiahinnad on kerkinud lakke ning Trump on kutsunud NATO liitlasi appi.

Väin on maailma olulisim nafta eksporditee, mis ühendab Pärsia lahe suurimaid naftatootjaid Omaani lahe ja Araabia merega. Tavaliselt läbib seda olulist laevateed ligi 20 protsenti maailma toornaftast.

Trump kritiseeris reedel teravalt NATO liitlasi, kuna nad eirasid tema nõudmist osutada sõjalist abi Iraani vastu, et tagada kontroll Hormuzi väina laevatee üle.