USA ja Iisrael ründasid Natanzi rikastustehast Iraanis

USA ja Iisrael ründasid laupäeval Iraani Natanzi tuumarajatist, teatas islamivabariigi aatomienergiaagentuur.

"Ühendriikide ja sionistliku režiimi kuritegelikes rünnakutes võeti täna hommikul sihikule Natanzi rikastamiskompleks," teatas agentuur uudisteagentuuri Tasnim vahendusel.

Avalduses lisati, et radioaktiivse aine lekkimisest teateid ei ole ning samuti ei saanud kannatada läheduses elavad inimesed, lisas Tasnim.