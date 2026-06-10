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USA ja Iraan korraldasid vastastikku õhurünnakuid

Välismaa
USA mereväe varghävitaja F-35B Lightning II startimas dessantlaevalt USS Tripoli.
USA mereväe varghävitaja F-35B Lightning II startimas dessantlaevalt USS Tripoli. Autor/allikas: SCANPIX / US Navy Photo
Välismaa

Ameerika Ühendriikide ja Iraani sõjavägi korraldasid teisipäeva õhtul ja kolmapäeval teineteise sihtmärkide vastu õhurünnakuid, vastates sellega teise poole varasematele rünnakutele.

USA relvajõud ründasid Iraani teisipäeva õhtul vastusena sellele, et islamivabariik oli päev varem alla tulistanud USA ründekopteri Apache. "USA väed alustasid teisipäeval kell 17.00 idaranniku aja järgi ülemjuhataja käsul enesekaitselööke Iraani pihta vastusena eilsele USA maaväe kopteri Apache allatulistamisele", teatas USA keskpiirkonna väejuhatus (CENTCOM)  sotsiaalmeediaplatvormil X. "Missioon on proportsionaalne vastus Iraani põhjendamatule agressioonile", lisati teates.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas kolmapäeva varahommikul, et on rünnanud USA baasi Bahreinis vastuseks islamivabariigi vastu suunatud rünnakutele seoses Ameerika helikopteri allatulistamisega.

"Sõda õhutav USA režiim ründas täna varahommikul valedel ettekäänetel mitut punkti Jaskis, Sirikis ja Qeshmis, kahjustades Sirikis telekommunikatsioonimasti ning hävitades linnas kaks veemahutit," teatas revolutsiooniline kaardivägi Iraani meedia vahendatud avalduses.

"Vastuseks vaenlase õelale sammule andsid revolutsioonilise kaardiväe mereväeüksused kell 2.30 öösel droonilöögi Bahreinis asuva USA viienda laevastiku vastu," lisasid nad, hoiatades, et rünnakute jätkumisel järgnevad tõsisemad vastulöögid.

USA sõjavägi teatas hiljem, et Iraan tulistas Kuveidi ja Bahreini pihta rakette, mis tõrjuti või kukkusid ise alla ning et USA andis vastuseks löögi Iraani rajatisele. USA relvajõudude teatel kukkusid kaks Kuveidi pihta tulistatud raketti alla, Bahreini vastu suunatud raketid tõrjusid USA ja Bahreini õhukaitseüksused.

CENTCOM teatas, et vastas rünnakutega Iraani sõjaväe maapealsele juhtimisjaamale Qeshmi saarel Hormuzi väinas.

Iraani poolsõjaline revolutsiooniline kaardivägi teatas, et on võtnud sihikule USA mereväe 5. laevastiku peakorteri Bahreinis ja rünnanud veel ühte riiki, nimetamata Kuveiti. Ta teatas, et alustas rünnakut vastuseks sellele, et USA tulistas raketi ühe naftatankeri masinaruumi, mis üritas vaatamata USA blokaadile jõuda Iraani.

"Olime varem hoiatanud, et agressiooni korral on reaktsioon teistsugune ja karmim, ning käitusime vastavalt," seisis kaardiväe avalduses.

CENTCOM ütles ka, et kukutas alla mitu drooni, millega Iraan püüdis rünnata USA vägesid Kuveidis.

Kahe Iraani poolametliku uudisteagentuuri teadete kohaselt toimusid rünnakud pärast seda, kui Iraan lõpetas suhtlemise vahendajatega seoses relvarahu pikendamisega sõjas USA ja Iisraeliga. USA president Donald Trump vaidlustas väite ja ütles, et kõnelused jätkuvad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, AFP-BNS

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