Prahas osales valitsusvastasel meeleavaldusel vähemalt 100 000 inimest

Vähemalt 100 000 inimest osales Prahas valitsusvastasel meeleavaldusel. Korraldajate hinnangul oli osalejaid koguni 250 000. Kodanikuühenduse "Miljon hetke" teatel korraldasid nad protestiürituse selleks, et juhtida tähelepanu demokraatia õõnestamisele ja ühiskonna oligarhiseerumisele peaminister Andrej Babiši valitsuse all.

Kokkutulnute sõnul on Babiši valitsuse kõige hullemad probleemid plaan muuta rahvusringhäälingu rahastamist ja Vene ohu alahindamine, millega kaasneb kaitsekulutuste kärpimine.

Ürituse peakorraldaja Mikulaš Minar kutsus osalejaid massiliselt parteidesse astuma, et Tšehhi poliitika seniselt poliitiliselt eliidilt üle võtta.

"Me ütleme poliitikuile: ainult see, et teid valiti, ei anna teile õigust oma võimu kuritarvitada, institutsioone hävitada, mõjujõuga kaubelda ja kehtestada Tšehhi vabariigis ida autoritaarseid maneere. See riik pole müügiks. Me ei lase seda endalt varastada," lausus Minar.

Meeleavaldusele oli tulnud palju nimekaid Tšehhi ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kellele riigi praegune kurss on vastukarva.

"Praegust poliitikat määratlevad üldiselt parteid, mis ei pääseks enam isegi parlamenti sisse, need on äärmuslikud ja populistlikud parteid, mis siiski kontrollivad võtmeministeeriume – kaitse-, välis-, keskkonna- ja kultuuriministeeriumit. See on liiga kõrge hind Babiši puutumatuse eest," ütles näitleja Ivan Trojan.

Ühtlasi avaldasid kokkutulnud toetust president Petr Pavelile, kes nende meelest riiki õiges suunas juhib.

Vastumeeleavaldajaid näha polnud, küll aga võis protestipaiga lähedastel kõnniteedel kohata kriidiga kirjutatud lauseid, kus kutsuti üles mitte olema lambad, kes heldelt rahastatud kodanikuühendusel endaga manipuleerida lasevad.