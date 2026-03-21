Prahas osales valitsusvastasel meeleavaldusel vähemalt 100 000 inimest

Foto: SCANPIX/EPA
Välismaa

Vähemalt 100 000 inimest osales Prahas valitsusvastasel meeleavaldusel. Korraldajate hinnangul oli osalejaid koguni 250 000. Kodanikuühenduse "Miljon hetke" teatel korraldasid nad protestiürituse selleks, et juhtida tähelepanu demokraatia õõnestamisele ja ühiskonna oligarhiseerumisele peaminister Andrej Babiši valitsuse all.

Kokkutulnute sõnul on Babiši valitsuse kõige hullemad probleemid plaan muuta rahvusringhäälingu rahastamist ja Vene ohu alahindamine, millega kaasneb kaitsekulutuste kärpimine.

Ürituse peakorraldaja Mikulaš Minar kutsus osalejaid massiliselt parteidesse astuma, et Tšehhi poliitika seniselt poliitiliselt eliidilt üle võtta.

"Me ütleme poliitikuile: ainult see, et teid valiti, ei anna teile õigust oma võimu kuritarvitada, institutsioone hävitada, mõjujõuga kaubelda ja kehtestada Tšehhi vabariigis ida autoritaarseid maneere. See riik pole müügiks. Me ei lase seda endalt varastada," lausus Minar.

Meeleavaldusele oli tulnud palju nimekaid Tšehhi ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kellele riigi praegune kurss on vastukarva.

"Praegust poliitikat määratlevad üldiselt parteid, mis ei pääseks enam isegi parlamenti sisse, need on äärmuslikud ja populistlikud parteid, mis siiski kontrollivad võtmeministeeriume – kaitse-, välis-, keskkonna- ja kultuuriministeeriumit. See on liiga kõrge hind Babiši puutumatuse eest," ütles näitleja Ivan Trojan.

Ühtlasi avaldasid kokkutulnud toetust president Petr Pavelile, kes nende meelest riiki õiges suunas juhib.

Vastumeeleavaldajaid näha polnud, küll aga võis protestipaiga lähedastel kõnniteedel kohata kriidiga kirjutatud lauseid, kus kutsuti üles mitte olema lambad, kes heldelt rahastatud kodanikuühendusel endaga manipuleerida lasevad.

Toimetaja: Marko Tooming

21:39

Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:34

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83. Uuendatud

21:18

Laupäevast võivad jääle kala püüdma minna vaid kutselised kalamehed

21:17

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

21:15

Pühapäeval tõuseb õhutemperatuur 10 kraadi juurde

21:12

20:52

Trump ähvardab saata lennujaamadesse turvameesteks ICE-i agendid

20:39

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

20:05

VAATA OTSE | Ehammer püstitas uue maailmarekordi, kas Duplantis teeb sama? Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:32

Ukraina ründas Vene radarlennukit Uuendatud

17:43

Trumpi sõnul kaalub USA Iraani sõja lõpetamist Uuendatud

20.03

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid Uuendatud

20:05

VAATA OTSE | Ehammer püstitas uue maailmarekordi, kas Duplantis teeb sama? Uuendatud

20.03

Treimann-Legrant: tegelikult peaks pedofiilide registrit haldama riik

10:23

Kontrolli alt väljunud droon häiris Tallinna lennujaama tööd

11:40

Riigikogu 31 liiget avaldas toetust USA ja Iisraeli sõjategevusele Iraanis

20.03

Trump välistas relvarahu Iraaniga

09:43

Suri legendaarne ornitoloog Raivo Mänd

20.03

Suri näitleja Chuck Norris

ilmateade

loe: sport

21:39

Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

21:34

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83. Uuendatud

21:17

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

20:39

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

loe: kultuur

15:38

Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

15:22

Galerii: Tartumaa tantsupäeval sai näha leidlike ideedega erisugust tantsu

13:57

LUULETUS | Heljo Männi "Umbrumalus"

11:13

Keraamik Ele Herronen: iga tarbeese võiks olla kunst

loe: eeter

12:04

Epp Maria Kokamägi: Eestimaal on võimalik luua oma paradiislik Toskaana

09:54

Noored teatrifännid: teater on meie jaoks teraapiavorm

09:14

Galerii: "Rakett 69" võistlejad tegelevad metsamajandamisega

20.03

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

Raadiouudised

19:30

Kohtla-Järvel on nii koalitsioon kui ka opositsioon teise poole tööga rahulolematu

19:30

Tartlased muretsevad, et võrreldes linnaosade laienemisega ei arene kohalik taristu piisavalt kiiresti

19:30

Sajad kooliõpilased üle Eesti teevad sel kevadel ise koolisööklas süüa

18:30

Päevakaja (21.03.2026 18:00:00)

20.03

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

20.03

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

20.03

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

20.03

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

20.03

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

20.03

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

