X!

Ministeeriumi plaan: rahvastikuregistris saab märkida kaks emakeelt

Eesti keele eksam. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Haridusministeerium soovib tekitada rahvastikuregistrisse võimaluse märkida ühe emakeele asemel kaks ning määrata ka ise oma rahvuse.

Aastaid kõne all olnud idee elluviimine on siiani takerdunud rahapuuduse taha. Läinud kolmapäeval saatis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) asjaosalistele uue ettepaneku koguda teise emakeele andmeid – eelkõige kakskeelseid peresid silmas pidades. Praegu saab rahvastikuregistris märkida endale ühe emakeele.

Haridusministeeriumi keelepoliitika nõunik Kätlin Kõverik nentis, et vajadus muudatuse järele on, sest kahe emakeelega laste, aga ka täiskasvanute arv Eestis aina kasvab.

"Neid andmeid kogutakse Eestis ka läbi rahvaloenduse – viimasel kahel on olnud võimalus endale kaks või enam emakeelt märkida. Aga see ei anna head pilti tervikuna, sellepärast et rahvaloendused toimuvad siiski iga kümne aasta tagant, mitte piisavalt tihti. Aga palju suurem vajadus on ikkagi hariduse kontekstis. Igal lapsel on õigus säilitada oma emakeel. Emakeele õppe toeks ja ka vajadusel täiendavaks eesti keele õppeks oleks hea omada sellest ülevaadet."

Kõverik rääkis, kuidas paljud koolid juba koguvad laste keeleoskuse infot hariduse infosüsteemi, kuid tõdes, et andmed võiks koondada ikkagi ühte kohta.

"Mitte nii, et midagi on rahvastikuregistris ning osa andmeid võtame rahvastikuregistrist üle, näiteks elukoha omad. Aga emakeele kohta küsime läbi kooli hariduse infosüsteemis juurde. See võib tekitada segadust ka lapsevanemates, et kust andmed tulevad, mis annavad lapsele ühe või teise tugimeetme."

Lisaks emakeelele saaks uuendatud rahvastikuregistris määrata ise ka oma rahvuse. Õiguskantsler Ülle Madise tõi välja, et Eestis on juhtumeid, kus ema on ühest rahvusest, isa teisest, laps kasvab üles Eestis ja kodune keel on eesti keel.

"Siis rahvastikuregistris see noor inimene soovibki märkida, et ta on eestlane ja tema emakeel on eesti keel – see on see keel, mida ta kõige paremini valdab. Nii et see on üks inimese identiteedi küsimus, kus on teaduslikult ja rahvusvaheliselt kokku lepitud, et kui sedalaadi küsimusi esitatakse, siis peaks inimesel olema võimalik anda aus vastus, et ta ei peaks poolt oma identiteeti maha salgama."

Kätlin Kõverik haridusministeeriumist märkis, et muudatuse jõustumiseks ei ole vaja regulatsioone kuigi palju muuta, lõviosa moodustab infotehnoloogia.

"Aga arendustöö on üsna kulukas ja seda küsimust nüüd ka lahendatakse, et kust leida need vahendid ja ära korraldada."

Siseministeerium ei jõudnud läinud nädala lõpuks haridusministri kirja osas seisukohta seada ning seega ka rahvastikuregistri uuenduse rahalist ja ajalist kulu veel kommenteerida. Ministeeriumi eelmine hinnang aga ennustas, et arendustöö peaks tehtud saama aastaga.

Õiguskantsler Madise tõi ka välja, et siseministeerium on nagunii rahvastikuregistrit suurelt uuendamas ning tõdes, et võibolla ei mahugi teise emakeele ja rahvuse lisamise võimalus enne eraldiseisvasse plaani ega eelarvesse.

07:33

Keskerakond, Isamaa ja fraktsioonitud saadikud taotlevad ETS2 tühistamist

07:20

Otse 13.15: erikomisjon arutab poliitilise sekkumise riske uuringute läbiviimisel

06:48

Ministeeriumi plaan: rahvastikuregistris saab märkida kaks emakeelt

06:37

Riik kaalub tervisekassalt raha saamise siduda patsiendi paranemisega

06:00

Rutte väljendas toetust USA sõjale Iraanis ja lootust Euroopa riikide ühinemiseks sellega

05:45

Ukraina õhurünnakus Leningradi oblastile süttis mahuti Primorski sadamas

22.03

Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

ETV spordisaade, 22. märts

22.03

Sõja 1488. päev: Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit Uuendatud

Loetumad uudised

22.03

Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada Uuendatud

22.03

Sõja 1488. päev: Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit Uuendatud

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

22.03

Tallinna koalitsioon täidab äriühingute nõukogusid oma parteide liikmetega

21.03

Tartus leiti prussakaliik, keda varem pole Baltimaades kohatud

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

22.03

Neli inimest soovib asuda Eesti Kunstimuuseumi juhtima

22.03

Suri Trumpi Venemaa-uurimist juhtinud FBI endine peadirektor Mueller

22.03

Muinsuskaitse seab Pirita TOP-i ümberehitusele piirangud

22.03

Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

ETV spordisaade, 22. märts

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

loe: kultuur

22.03

Tantsulavastus "Mis sul viga on?" otsib noorte ärevuse põhjuseid

22.03

Neli inimest soovib asuda Eesti Kunstimuuseumi juhtima

22.03

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

22.03

Arvustus. Tõelisuse otsingul

loe: eeter

22.03

Ingrid Sembach-Hõbemägi: eestlased on aiandususku rahvas

22.03

Alo Mattiiseni tütar: vahel mõtlen küll sellele, et olen viimane Mattiisen

22.03

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

22.03

Ivo Linna: karmidel aegadel tahab inimene kindlustunnet

Raadiouudised

22.03

Tallinn algatas uue detailplaneeringu Pirita TOP-i alal

22.03

Märgilise kohtuvaidluse keskmes on tehisaru kasutamine riigikaitses

22.03

Toiduabi vajadus püsib Eestis suur

22.03

Päevakaja (22.03.2026 18:00:00)

21.03

Kohtla-Järvel on nii koalitsioon kui ka opositsioon teise poole tööga rahulolematu

21.03

Tartlased muretsevad, et võrreldes linnaosade laienemisega ei arene kohalik taristu piisavalt kiiresti

21.03

Sajad kooliõpilased üle Eesti teevad sel kevadel ise koolisööklas süüa

21.03

Päevakaja (21.03.2026 18:00:00)

20.03

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

20.03

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

