Otse 13.15: erikomisjon arutab poliitilise sekkumise riske uuringute läbiviimisel

Eesti
Eesti

Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis on esmaspäeval kell 13.15 arutusel poliitilise sekkumise ja mõjutamise riskid majandusuuringute ja -analüüside läbiviimisel. Istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Arutelu on ajendatud sellest, et Eesti konjunktuuriinstituudi (EKI) majanduse seireuuringute läbiviimine liigub maist statistikaametisse.

Erikomisjoni istungile on kutsutud kutsutud kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, konjunktuuriinstituudi juhatuse liige Bruno Pulver, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi strateegia ja teenuste juhtimise asekantsler Maria Alajõe ning strateegiaosakonna juhataja Joonas Pärenson ning rahandusministeeriumi ja statistikaameti esindajad. 

Otse 13.15: erikomisjon arutab poliitilise sekkumise riske uuringute läbiviimisel

