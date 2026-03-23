Otse 13.15: erikomisjon arutab poliitilise sekkumise riske uuringute läbiviimisel
Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis on esmaspäeval kell 13.15 arutusel poliitilise sekkumise ja mõjutamise riskid majandusuuringute ja -analüüside läbiviimisel. Istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.
Arutelu on ajendatud sellest, et Eesti konjunktuuriinstituudi (EKI) majanduse seireuuringute läbiviimine liigub maist statistikaametisse.
Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, konjunktuuriinstituudi juhatuse liige Bruno Pulver, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi strateegia ja teenuste juhtimise asekantsler Maria Alajõe ning strateegiaosakonna juhataja Joonas Pärenson ning rahandusministeeriumi ja statistikaameti esindajad.
