Suri Prantsusmaa kunagine peaminister Lionel Jospin

Endine sotsialistist peaminister Lionel Jospin suri 88-aastaselt, teatas ringhääling BFM.

Jospin oli valitsusjuht paremtsentristliku presidendi Jacques Chiraci ajal aastatel 1997–2002. Perioodi nimetatakse kooseluks (cohabitation), mis on Prantsusmaal termin, mida kasutatakse juhul, kui president ja peaminister pärinesid erinevatest parteidest.

Prantsusmaa kunagise presidendi François Mitterrandi lähedane kaastöötaja Jospin kandideeris 2002. aasta presidendivalimistel sotsialistide kandidaadina, kuid jäi valimiste esimeses voorus alla nii Chiracile kui ka parempopulistide kandidaadile Jean-Marie Le Penile ning teise vooru ei pääsenud.