Mitmes Helsingi toidupoes valitseb munalettidel sageli tühjus

Kanamunad. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et mitmes Helsingi toidupoes on täheldatud tühje munariiuleid. Soome põllumajandustootjate keskliit (MTK) ja jaeketid on munapuuduse põhjuste osas eriarvamusel.

Viimastel nädalatel on mitmetes Helsingi toidupoodides munad tihti otsa saanud. Jaeketid siiski kinnitavad, et kanamunad jõuavad igapäevaselt poodidesse ning nad on lihavõtteperioodiks valmis, vahendas Helsingin Sanomat.

"Lihavõtted on oluline hooaeg ja me oleme selleks valmis," ütles SOK grupi tootejuht Heidi Salmi. 

Praeguse munapuuduse põhjuste osas puudub ühtne seisukoht. MTK teatel peitub põhjus kauplustes makstavas hinnas. Munade eksport Rootsi või mujale Euroopasse on tulusam kui nende müümine koduturul.

Jaeketid tõid samas välja nõudluse kasvu nii Soomes kui ka välismaal. Tuuakse välja, et munad on suhteliselt odav valguallikas. 

Lisaks mõjutab olukorda veel kanakarjade vahetamine. Kanakarju uuendatakse iga aasta või pooleteise aasta tagant ning seekord langes see mitmel tootjal samale ajale.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: HS

