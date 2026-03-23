Tallinna linnavõim äriühingute nõukogude uutes liikmetes probleemi ei näe

Tallinna linnal on üle kümne äriühingu, mille nõukogudesse kuuluvad ametnikud, eksperdid ja poliitikud. Uus linnavõim nimetas sinna 31 poliitikut. Linnapea Peeter Raudsepa (Isamaa) sõnul oli neid varem koguni seitse rohkem.

Linnapea sõnul pole probleemi ka selles, et näiteks Tallinna Lauluväljaku nõukogusse nimetati Isamaa pressisekretär ning koalitsioonipartneri Mihhail Kõlvart pikaajaline abi, sest nõukogu ülesanne on eelarvet kinnitada ja tegevust kontrollida.

"Sisuline panus on ikkagi selle ühingu töö korraldamises," lausus Raudsepp.

Endine linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et poliitikute osalus nõukogudes on tavapärane ja vajalik, kuid liikmete sobivuse ja taustaga on praegune linnavõim mööda pannud.

"Ühtepidi torkab silma see, et kriminaalkorras süüdi mõistetud Ester Tuiksoo on jõudnud linnaressursi jagamise juurde ühes nõukogus. Enno Tamm, kes omal ajal juhtis TLT-d, kui seal toimusid suured korruptsiooniasjad, on taas jõudnud linnaettevõtte nõukogusse. Kalle Klandorf, kes juhtis TJT-d (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskust) siis, kui algatati tollase juhtkonna suhtes kriminaalasi, on tagasi sealsamas ettevõttes – need on põhilised küsimused. On nimetatud inimesed, kelle suhtes ei minul ega ma arvan laiemal avalikkusel ei ole kindlust, et need inimesed teevad oma tööd ausalt ja läbipaistvalt," rääkis Ossinovski.

Raudsepp on varem seadnud kahtluse alla, kas Tallinnal on vaja ettevõtlusinkubaatorit. Nüüd ütleb koalitsioon, et selle nõukokku keskerakondlase Ester Tuiksoo nimetamine on põhjendatud.

"Täna see inimene on tõestanud, et tal on vastav kompetents ja tal on ka usaldus erinevate organisatsioonide poolt. Kas see on Paldiski ettevõtjate liit, kus ta on juhatuse liige, või siis Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, kus ta on liige. Ma arvan, kui sellised organisatsioonid on näidanud usaldust tema vastu, kui tal on vastav kompetents, siis ta saab töötada ka nõukogus," lausus Tallinna linnavolikogu ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Ossinovski sõnul vajab nõukogu liikmete süsteem laiemalt ümber vaatamist. Poliitikute osakaal võiks moodustada alla poole ja vaja on tegelda erinevate nõukogude liitmisega. Praeguse nimetamise järel on probleem ka erapooletuses.

"Näiteks Tallinna Vees on juhtunud olukord, kus linnahuvisid hakkavad esindama härra (Andrei) Korobeinik (Keskerakond) ja härra (Urmas) Reinsalu (Isamaa), kes on riigikogu liikmed – linnapoliitikaga mingit pistmist ei oma. Ja selleks, et neile ruumi teha, on tagasi kutsutud näiteks linnasekretär Priit Lello, kes on aastate pikku edendanud koostööd ettevõtte ja linna erinevate ametite vahel. See kindlasti kahjustab oluliselt linna koostööd Tallinna Veega," ütles Ossinovski.