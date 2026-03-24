Meedia: Google'i endine tippjuht võtab üle BBC juhtimise

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et BBC nõukogu kiitis möödunud nädalal Brittini ametisse nimetamise heaks. 57-aastasest Brittinist peaks saama BBC 18. peadirektor, vahendas The Times.

BBC praegune juht Tim Davie teatas juba möödunud aastal, et astub Donald Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi. Toona paljastati, et BBC oli eksitavalt lõiganud Trumpi kõnet, et jätta mulje, nagu oleks ta 6. jaanuaril otseselt üles kutsunud vägivallale. Davie lahkub ametlikult ametist aprilli alguses.

Brittin peaks ametisse asuma varsti pärast Davie lahkumist. Ta lahkus Google'i Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika presidendi ametikohalt 2024. aasta lõpus. Seega saab ta kohe pärast Davie lahkumist liituda BBC-ga.

Brittin ei ole varem meediakorporatsiooni juhtinud ning tema ametisse nimetamine tähendab BBC jaoks olulist muutust. Meedias levisid varem väited, et BBC juhtimise võivad võtta üle ka Apple TV endine tippjuht Jay Hunt ja endine Channel 4 tegevjuht Alex Mahon.

Brittini ametisse nimetamine viitab aga sellele, et BBC püüab kohaneda muutunud meediamaastikuga, kus domineerivad voogedastusgigandid ja Youtube'i-laadsed digitaalsed platvormid.