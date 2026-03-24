Kohus: Moora avaldas Pruunsilla kohta väärtushinnanguid

Tallinna ringkonnakohtu hinnangul olid ajakirjanik Erik Moora sotsiaalmeedia kommentaaris avaldatud väited väärtushinnangud, milles ärimees Parvel Pruunsilla seostamine korruptsiooniga oli liialdatud. Varasem kohtulahend ajakirjaniku lauseid hinnangulisena ei näinud.

Tallinna ringkonnakohus arutas esmaspäeval Pruunsilla hagi Moora vastu ja jõudis varasema Harju maakohtu otsusega võrreldes väga erinevale tulemusele. Oma otsusega tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse osaliselt ning mõistis Mooralt välja kahjuhüvitise 500 eurot. Nõude Moora sotsiaalmeedias avaldatud väite ümberlükkamiseks jättis kohus rahuldamata.

Ringkonnakohtu sõnul olid hageja kohta avaldatud väited väärtushinnangud.

"Kuna ümber saab lükata ainult faktiväiteid, siis jättis kohus andmete ümberlükkamise nõude rahuldamata. Kohus rõhutas, et kuigi erakondade rahastamine on avaliku huvi teema ja avaliku elu tegelasel tuleb taluda teravamat kriitikat, oli hageja seostamine korruptsiooniga antud olukorras siiski põhjendamatult liialdatud. Seetõttu rahuldas ringkonnakohus apellatsiooni osaliselt ning mõistis hageja kasuks välja 500 euro suuruse mittevaralise kahju hüvitise," lausus kohtu pressiesindaja.

Otsuses toob ringkonnakohus muu hulgas välja, et tuleb silmas pidada seda, et kostja on vastu vaielnud sellele, et ta tegutses vaidlusaluste postituste tegemise ajal ajakirjanikuna.

"Kuigi provokatsioon võib olla üks ajakirjandusvabaduses teatud määral lubatud võtetest, millega eskaleeritakse avalikku debatti, ei saa siinses vaidluses hageja ja kostja õiguste tasakaalustamisel seda arvestada, kuivõrd kostja väidab, et ta ei olnud vaidlusaluse postituse tegemise ajal ajakirjanik ega ole ka esile toonud selliseid asjaolusid, millest vastupidist võiks järeldada. Seejuures tuleks ka provokatsiooni lubatavusel hinnata seda, kas esitatud kahtlusel on alus. Kostja on aga veendumusel, et hageja annetuses ei olnud midagi keelatut," seisis otsuses.

Pruunsillale määratud kahjuhüvitist 500 eurot nimetas kohus tsiviilasjades mittevaralise kahju hüvitamise mediaaniks.

Ringkonnakohtu hinnangul tuli vaidluse asjaolusid arvestades välja mõista kahju suuruses, mis jääb alla keskmise välja mõistetud kahjuhüvitise.

"Kuigi kahjuhüvitise suuruse kaalumisel arvestab ringkonnakohus seda, et kostja tekitas kahju teadliku liialdusega, esineb ka mitmeid asjaolusid, mida tuleks kaaluda kahju suurust vähendavate teguritena – hageja kõrgendatud talumiskohustust, teadlikku oma poliitiliste vaadete edendamist ja seda, et asjaoludest ei nähtu, et hageja oleks kandnud olulist kahju viisil, mis oleks mõjutanud elukorraldust või suhteid," märkis kohus.

Pruunsilda esindanud advokaat Paul Keres ütles otsust kommenteerides, et ringkonnakohus leidis, et Moora väärtushinnang, milles ta seostas Pruunsilda korruptsiooniga, oli õigusvastane.

"Kohus rõhutas, et Moora enda avaldatu kohaselt ei põhinenud väärtushinnang elulistel asjaoludel, sest hageja tehtud annetus ei olnud esindusdemokraatiat silmas pidades tegelikult taunitav," sõnas Keres.

"Ringkonnakohus leidis, et Moora ei ole toonud esile ega tõendanud asjaolusid, millest saaks järeldada, et korruptsiooniga seostava hinnangu andmine oli põhjendatud. Kohus rõhutas, et üksnes poliitikutega suhtlemine, oma poliitiliste veendumuste väljendamine ja neid veendumusi ellu viivale erakonnale annetamine ei ole korruptsioonitegu ega anna põhjust järelduseks, et isik on toime pannud kõlvatu teo," märkis Keres.

Ringkonnakohus rõhutas Kerese sõnul, et kuna Moora hakkas menetluses ennast tehtud avaldusest distantseerima, siis ei saanud kohus Moora avaldatut pidada heas usus tehtud kriitikaks.

"Kindlas kõneviisis avaldatud "Eesti suurim poliitiline korruptsioon" lõi Pruunsillast kohtu hinnangul kujutelma kui isikust, kes on valmis kõlbelised väärtused ohverdama isiklikke huve silmas pidades, kusjuures seda võimendab väljend "Eesti suurim" kui korruptsiooni ulatust ülivõrdes kirjeldav ühend," ütles Keres.

ERR on pöördunud kommentaaride saamiseks ka Moora ja teda esindanud advokaadi Mari Männiko poole. Lisame nende kommentaarid, kui need laekuvad.

Tallinna ringkonnakohtu otsus pole jõustunud.

2023. aasta 14. aprillil postitas Twitteri kasutaja "ebamugavusvalitsus" sinna diagrammi, kus oli kujutatud erakonnale Isamaa suuremad annetused teinud isikute nimesid ning neist suurima, 500 000-eurose summaga paistis silma Parvel Pruunsild.

Samal kuupäeval kirjutas Moora postitusele kommentaari: "Eesti suurim poliitiline korruptsioon". Lisaks vastas ta ühe kasutaja küsimusele, milles väidetav korruptsioon seisnes, et "esiteks, eks tuleb kaasa ka hüvesid".

Harju maakohus tegi otsuse Moora kasuks

Sama aasta 11. juulil esitas Pruunsild Harju maakohtule Moora vastu hagiavalduse ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmiseks.

Mullu septembris otsustas maakohus hagiavalduse rahuldamata jätta ning mõistis Pruunsillalt Moora kasuks välja ka menetluskulud, mida oli kogunenud 5833 eurot ja 80 senti. Pruunsild esitas Harju maakohtu otsuse peale apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtusse.

Maakohus põhjendas toona otsust hagiavaldus rahuldamata jätta sellega, et kohtu hinnangul ei ole võimalik diagrammist koosmõjus kommentaariga viidatud väidet tuletada.

"Kostja kommentaar on küll avaldatud hageja nime sisaldava diagrammi alla, kuid andmete kogumist ei ole võimalik järeldada, et hageja oleks kostja hinnangul ebaseadusliku või taunitava teo toime pannud. Käsitletav kostja kommentaar on väga üldine, kindlate tegude või etteheidetega sisustamata," seisab resolutsioonis.

Kokkuvõtlikult oli maakohus seisukohal, et vaidlusaluses teabeallikas ei avaldanud Moora väidet, et Pruunsild on pannud toime Eesti ajaloo suurima korruptsiooniteo.

Kohtu resolutsioon tõi ka välja, et Pruunsild on Isamaa liige ja annetas erakonnale diagrammis märgitud 500 000 eurot.

"Hageja on olnud teise pensionisamba reformi algataja ja pooldaja, ta on toetanud reformi läbiviimist /.../ Ka erakonna Isamaa valimislubadus ja nõue valitsuse kokkupanemisel oli, et inimesed saaksid tulevikus oma raha teisest pensionisambast välja võtta. Ehk erakond asus poliitilisel tasemel muuhulgas hageja vaateid realiseerima," seisab kohtudokumendis.

Ka ei vaidlustanud Pruunsild Moora väidet, et ettevõtja suhtleb paljude, sealhulgas Isamaa poliitikutega.

"Seega vastab tõele kostja väide, et hagejal on juurdepääs erakonna Isamaa tipp-poliitikutele. Hagejal on olnud mõju riiklikule perepoliitikale. Hageja on toetanud riigipoolset sündimise tõstmise poliitikat. Näiteks annetas hageja 2024. aastal kolmele erakonnale, sh erakonnale Isamaa, kokku miljon eurot, kuna need on toetanud Isamaa peretoetuste eelnõu vastuvõtmist," tõi kohus välja.

Need asjaolud kogumis kinnitavad kohtu hinnangul, et Isamaale tehtud annetused on andnud Pruunsillale kui erakonna suurimale toetajale võimaluse viia erakonna vahendusel riiklikul tasemel ellu oma vaateid. Asja materjalidest ei nähtu, et Pruunsild oleks annetuste tegemise eelduseks seadnud Isamaale teatud nõudmisi või et ta oleks nõudnud erakonnalt annetuste eest vastuteenet.

"Samas puudub alus kahelda, et erakond arvestab oma poliitika kujundamisel ja poliitiliste otsuste tegemisel suurima annetaja seisukohti. Kohus leiab, et otsest juurdepääsu erakonna tipp‑poliitikutele, võimalust tuua erakonna tipp‑poliitikute ette oma seisukohad, milliseid erakond võib asuda riigi tasandil realiseerima, võib pidada hüveks, mida hageja saab erakonnale Isamaa tehtud annetuste vastu," seisis resolutsioonis.

Maakohus resümeeris, et eeltoodust tulenevalt vastas vaidlusalune faktiväide tõele ning tegelikkusele vastava väite avaldamine ei ole õigusvastane.

Pruunsild vaidleb kohtus ka Kaja Kallasega

Pruunsild on ka varem kohtusse pöördunud, et end väidetava laimu eest kaitsta.

Novembris arutas Harju maakohus Pruunsilla hagi endise peaministri Kaja Kallase vastu ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks. Kohtuasi sai alguse 2023. aastal ja selle aluseks on Kallase samal aastal 6. juulil valitsuse pressikonverentsil Delfi ajakirjanikule antud kommentaar Pruunsilla poliitilisest tegevusest. Selles asjas menetlus veel käib. Uue istungi või kohtulahendi aega ei ole välja kuulutatud.

Samuti on Pruunsild vaielnud kohtus rahandusminister Jürgen Ligiga tsitaatide üle, mis seostasid Pruunsilla ja teise pensionisamba n-ö vabaks laskmise 2021. aastal. Ligi ja Pruunsild jõudsid oma vaidluses kompromissini 2025. aastal. Pooled esitasid ajakirjandusele ühispöördumise, kus märkisid, et aeg-ajalt esineb poliitilises debatis mitmeti mõistetavusi.