Tallinna sadam ootab sel aasta 30 000 turisti rohkem kui mullu

Sel aastal ootab Tallinna sadam 143 laeva enam kui 220 000 turistiga, mida on eelmise aastaga võrreldes 30 000 rohkem. Oma panuse andis tõusule ebakindel olukord Lähis-Idas.

Tänavune kruiisihooaeg algas Tallinnas tavapärasest varem ja oma panuse andis sellele ebakindel olukord Lähis-Idas.

Sealses piirkonnas opereerinud firmad on hakanud oma marsruute ümber vaatama ja valinud rohkem sihtkohaks Põhjamaid ja Läänemerd. Nii on teinud ka teisipäeval enam kui 4200 turisti Tallinna toonud kruiisifirma Aida Cruises.

Tallinna Sadama turundusjuhi Sirle Arro sõnul pöördus kruiisifirma nende poole, sest nägi, et olukord Lähis-Idas on ebastabiilne. Ettevõte pidas mõistlikuks laev ümber paigutada ning valituks osutus Läänemeri.

Arro rõõmustas, et kruiisisadam igal aastal üha enam laevu vastu võtab. Kui eelmise aasta jooksul saabus Tallinna 118 laeva peaaegu 190 tuhande turistiga, siis tänavu oodatakse 143 külastust ja enam kui 220 tuhandet reisijat.

"Sel aastal on üks suurem kruiisifirma Norwegian Cruise Line, alustamas kruiise ka Helsingist. See on uuem trend, et Helsingi tõesti on saamas ka pööringute või turnaround'ide sadamaks. See tähendab, et kui laev alustab Helsingist, siis ta kohe kindlasti peatub ka Tallinnas," ütles Arro.

Melanie tuli perega kruiisile just seetõttu, et tema hinnangul on lendamine praegu ohtlik.

"Oleme päris mitu korda kruiisidel käinud ja naudime neid väga. Praegu ei saa ju eriti kuhugi lennata. Tegelikult oli meil plaanis seda suvel teha, aga ei, seetõttu valisime praegu kruiisi. See on meile natuke turvalisem, eriti lastega," ütles ta.

Verena Pflegeri sõnul ootab ta väga päeva Tallinnas.

"Oleme juba näinud, kui ilus vanalinna panoraam on. Oleme broneerinud ekskursiooni nimega "Tallinna vaated". Ajalooline vanalinn – meid huvitab ka ajalugu," ütles Pfleger.

"Just nimelt, ajalugu on väga huvitav, keskaeg. Võib-olla saame uusi muljeid Eestist, Tallinnast," lisas Brigitte Schulz.

Kõige rohkem huvi on turistidel ikka vanalinna ekskursioonide vastu, aga sellega ei piirduta.

Estonian Holidays reisikorraldaja Lars Saare sõnul on turistide seas populaarne ka Kadriorg.

"Jalutatakse pargis, käiakse kunstimuuseumis, Kadrioru lossis siis täpsemalt ja samuti on tuurid ka Tallinnas linnast välja, Anija mõisas näiteks," ütles Saar.

"On igasuguseid loodustuure ja õhtuseid tuure ka, mis lähevad hilja õhtul välja. Käiakse Jägala joal, erinevates Eesti mõisates. Me ei piirdu ainult Tallinna ja vanalinnaga, vaid viime ka väga palju kaugemale turiste," lisas DenEesti tugiteenuste juht Jarek Riska.